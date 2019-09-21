«آيفون 11» في أسواق الإمارات

المصدر: دبي - محمد عبد الرشيد ووائل اللبابيدي

شهدت متاجر آبل في الإمارات، أمس، توافد أعداد كبيرة من المتسوقين الذين سارعوا إلى متاجر «آبل» بالمئات لشراء أو استلام هواتف «آيفون 11» الجديدة، التي أطلقت في الدولة، أمس، فيما وفرت شركتا «اتصالات» و«دو» كذلك الهواتف الجديدة عبر منافذ البيع أو عبر المواقع الخاصة بالشركتين.

ويتراوح سعر «آيفون 11 برو» في الإمارات، التي تعتبر من أوائل الأسواق التي أطلق فيها الهاتف، من 4219 إلى 5699 درهماً، و«آيفون 11 برو ماكس» من 4639 إلى 6199 درهماً متضمنة الضريبة وذلك وفقاً لخيار الذاكرة، فيما ستتراوح أسعار «آيفون 11» المتوقع أن يكون الأكثر شعبية من 2949 إلى 3579 درهماً.

وبدأت طوابير شراء آيفون في التشكّل في دبي مول منذ ساعات ليل أول أمس الخميس، وفتحت المتاجر أبوابها للمستهلكين في تمام الساعة السابعة صباحاً من يوم أمس الجمعة، وكان أول الحاصلين على الهاتف متسوقين من الهند وأوزبكستان.

تحديث

وتزامن إطلاق هواتف «آيفون 11» الجديدة مع إطلاق تحديث برنامج تشغيل الهواتف iOS 13 والذي سيمكن العملاء وللمرة الأولى منذ 2008 من البحث عن التطبيقات باللغة العربية، إلى جانب احتواء البرنامج على حزمة واسعة من الميزات الأخرى الجديدة. وكانت آبل قد أجلت إطلاق ميزة اتصال 5G في الهواتف الجديدة لأن اتصالات الجيل الخامس حالياً لا تزال غير راسخة، حسب رأي الخبراء.

وتوافدت أعداد غفيرة من المواطنين والمقيمين أمس على متاجر آبل في الإمارات، سواء لاستلام الهاتف السابق حجزه، أو لحجز آخر جديد من خلال المتجر واستنفدت الكمية بالكامل والتي يقدر عددها بـ 2000 نسخة.

إقبال

وأقبل المواطنون على المتجر لاستلام هواتفهم المسبقة الحجز، وقال حمدان الشحي، من دبي، إنه انتظر لمدة أسبوع وجاء في الموعد الذي أتاحته له الشركة، وأنه حريص على شراء الهاتف لما به من إمكانيات كبيرة، مشيراً إلى أن امتلاك الهاتف في حد ذاته يلبي شغفاً كبيراً لدى البعض لما فيه من تقنية وإمكانيات عالية وألوان جديدة، حيث حرص على اقتناء الهاتف ذي اللون الأخضر.

وقال عبيد الزعابي إنه حريص على التعرف إلى إمكانيات الهاتف قبل شرائه من خلال الحضور مباشرة إلى المتجر وقياس ردود أفعال المتسوقين، وقال إن الهاتف جيد وجديد من حيث وسيلة الشحن والكاميرات وغيرها من الإمكانيات الجديدة، مشيداً بدور حكومة الإمارات الحريصة على توفير بيئة الأعمال وكل الإمكانيات التقنية لأبنائها والعاملين على أرض الإمارات، فإطلاق الجهاز وبهذه السرعة هنا يدل على مكانة دبي في مجال التقنية وأدواتها.

وأوضح عبد الله عمر أنه جاء من أبوظبي هو وصديقه ليستشرف الحدث الجديد ويطلع على إمكانيات الهاتف، مشيراً إلى أن الهاتف الجديد به إمكانات متطورة، ويدعم تقنيات وتصور عالية تجعله فريداً من نوعه.

أنور الغريبي

سيف الشامي

وذكر أنور الغريبي أنه جاء وصديقه سيف الشامي ليشهد انطلاق الهاتف الجديد، والتعرف إلى إمكانيات ومن ثم قرار الشراء، مشيراً إلى أن لديه الهاتف من الإصدار السابق، وإمكانات آبل العالية ذات جودة عالمية.

سهولة الشراء

وبين علي الجسمي أن الجهاز الجديد يسمح بإدارة نظام جديد من الأعمال عبر التقنية العالية التي يوفرها، ومن ثم ننتظر قابل الأيام لمعرفة المزيد مما يملكه الجهاز والتعامل معه.

وقال عبد الله البوم إن توفر الجهاز في دبي يتيح لنا شراءه بسهولة، وأردف أخوه ناصر البوم بأن الجهاز يتيح إمكانات كبيرة وتوفره بالألوان الجديدة يعطي بعداً جديداً لمنتجات آبل ومدى اهتمامها بالأذواق المختلفة لعملائها.

وقال ناصر محمد من السعودية إنه جاء إلى دبي ليقضي أجازته وليشهد احتفالات دولة الإمارات باليوم الوطني السعودي، ومن ثم كانت المناسبة أيضاً لمشاهدة إطلاق هاتف آيفون 11، وهو حريص على اقتنائه لما به من تقنيات عالية ومفيدة وجديدة.

وقال عبد اللطيف الرميحي من سلطنة عمان والذي كان يحضر فعالية المعرض الطبي في دبي، إنه فرصة مناسبة لوجودي في دبي لشراء الهاتف الجديد وقد حضرت في العاشرة من صباح أمس إلى المتجر وكنت حريصاً على حجز الجهاز وأتمنى استلامه في أقرب فرصة.

وقال احمد سامي مدرب في آبل: إن المتجر يتيح لعملائه فرصة التدريب والتعرف إلى منتجات الشركة، بالإضافة إلى دورات خاصة ومجانية في الموسيقى والبرمجة والفن والتصوير، مشيراً إلى أن دورات التدريب متاحة دائماً واليوم نشهد إقبالاً كبيراً نظراً لفعالية إطلاق ايفون 11، ونجد المتسوقين من كل الجنسيات في توافد مستمر على مدار الساعة، للتعرف إلى إمكانيات الهاتف عن قرب أو للحجز والشراء، مشيراً إلى إقبال العملاء جاء لما يحتويه الهاتف من إمكانات جيدة قل نظيرها في السوق. وأضاف أن الألوان الجديدة ملفتة للعملاء، وجاءت محل تقدير كبير منهم.