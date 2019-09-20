تراجع شعبية «آبل» في الصين

المصدر: بكين - د ب أ

خلص استطلاع جديد للرأي بشأن توجهات المستهلكين في الصين إلى أن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية بدأت تؤثر سلباً في شركة آبل، عملاق صناعة التكنولوجيا الأمريكية.

وذكرت شبكة بلومبيرغ للأنباء أن الاستطلاع أظهر أن شركة آبل تراجعت للمركز الـ24 في قائمة أبرز العلامات التجارية المفضلة في الصين.

يذكر أن آبل كانت تحتل المرتبة الـ11 العام الماضي. ويشار إلى أنه خلال عام 2017، قبل بدء الحرب التجارية بين بكين وواشنطن، كانت آبل تحتل المرتبة الخامسة في القائمة.

من ناحية أخرى، ارتفعت شركة هواوي الصينية للاتصالات مركزين لتحتل المرتبة الثانية، لتأتي بعد شركة أليباي الصينية لخدمات الدفع عبر الإنترنت. ويشير تغير تصنيف آبل إلى تزايد التحديات التي تواجهها الشركات الأمريكية في العام الثاني على فرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رســوماً على منتجات صينية.

يذكر أن الاستطلاع، الذي يتم إجراؤه سنوياً، طالب المستهلكين الصينيين هذا العام في المدن الكبرى بإبداء آرائهم حول أكثر من 250 علامة تجارية في 27 فئة. وقام من شاركوا في الاستطلاع بتصنيف العلامات التجارية التي يستخدمونها أو يفكرون في اقتنائها.