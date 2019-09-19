بالفيديو.. "مايكروسوفت" تطلق حاسوبها الأنيق

المصدر: البيان الالكتروني

سرّبت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أخبارا تؤكد أن شركة "مايكروسوفت" تعمل على تطوير حواسب شخصية مميزة مزودة بشاشات مرنة.

وتبعا للتسريبات، فإن الواجهة الداخلية لهذه الحواسب ستزود بشاشة OLED قابلة للطي تغطي كامل مساحة الواجهة، ويمكن استعمال نصفها السفلي كلوحة مفاتيح تعمل باللمس والنصف العلوي كشاشة، أو استغلالها بالكامل لتعمل كشاشة عرض كبيرة، وفق "روسيا اليوم".

واستفادت شركة "مايكروسوفت" أثناء تطويرها لهذه الحواسب من خبرات الشركات السابقة، وزودتها بتقنيات خاصة ومفاصل متطورة تمنع تلف حواف الشاشة أثناء الطي، كي لا تتعرض الشاشات للتلف كما حصل في هواتف "غلالاكسي فولد" التي طرحت "سامسونغ" نسخا تجريبية منها منذ مدة.

ومن المفترض أن تزود هذه الحواسب بأنظمة تشغيل خاصة (Windows Lite)، طورتها سامسونغ مع عدد من الشركات المختصة بأنظمة الحواسب، كما ستزود شاشاتها بقدرة على التعامل مع الأقلام الذكية، إضافة لتقنيات خاصة تسمح للمستخدم بالتحكم بالعديد من ميزات الحاسب عن بعد عبر إيماءات اليد.