«هواوي» تعزز وجودها في سوق الحواسيب

المصدر: شنغهاي- أ ف ب

قال مسؤول كبير في شركة «هواوي»، أمس، إن الشركة ستكثف من تواجدها في السوق العالمية لأجهزة الكمبيوتر في الوقت الذي تواجه شركة الاتصالات الصينية العملاقة هجوماً أميركياً على شبكتها للجيل الخامس والهواتف الذكية.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة كين هو: إن هذه الاستراتيجية تعتمد على التوقعات بأن «القوة الحاسوبية المذهلة» ستكون ضرورية في الوقت الذي يتحول فيه العالم للاعتماد على تكنولوجيات مستقبلية معقدة وتحتاج إلى موارد ضخمة مثل الذكاء الاصطناعي والسيارات ذاتية التحكم.

وقال هو خلال مؤتمر للتكنولوجيا في شنغهاي «أمامنا الكثير من التحديات. نحتاج إلى تعزيز قوتنا الحاسوبية واستكشاف هندسيات جديدة وتطوير معالجات تلبي احتياجات الناس في جميع السيناريوهات».

وتعد «هواوي» بالفعل الشركة الرائدة عالمياً في معدات شبكات الاتصالات والمنتج الثاني للهواتف الذكية ومن المتوقع أن تهيمن على شبكات الجيل الخامس فائقة السرعة في المستقبل.

ويمكن أن يضيف انخراط «هواوي» في سوق هندسة الكمبيوتر والبرمجيات جبهة جديدة في معركتها مع إدارة ترامب.

واستشهد هو بتقديرات مستقلة تقول إن السوق ستقدر بأكثر من تريليوني دولار بحلول 2023، مضيفاً أن شركة «هواوي» ستستثمر 1,5 مليار دولار إضافية في المجال.