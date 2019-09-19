تعرف على أسعار آيفون 11 في الإمارات

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

بدأت متاجر آبل في الإمارات وكعادتها في مثل هذا الوقت من العام بالاستعداد لاستقبال الأعداد الكبيرة من عشاق هواتف آيفون، والمتوقع أن يسارعوا منذ ساعات الفجر الأولى من صباح اليوم إلى متاجر «آبل» في دبي وأبوظبي لشراء أو استلام هواتفهم الجديدة لعام 2019.

ويتوقع محللون أن يصل عدد شحنات هاتف «آيفون 11» بين 70 إلى 75 مليون وحدة حتى نهاية العام الحالي، فيما ذكر موقع التجارة الإلكترونية الصيني JD.com أن إجمالي حجم الطلب المسبق على الهواتف الثلاثة الجديدة في يومه الأول قفز بنسبة 480% بالمقارنة مع اليوم الأول من إطلاق هواتف العام الماضي، فيما احتلت نسخة الأخضر الليلي من «11 برو»، ونسخة الأسود والبنفسجي من هواتف «آيفون 11» المراتب الثلاث الأولى من حيث الطلب.

وذكر موقع «علي بابا» الصيني أن مبيعات هواتف «آيفون 11» سجلت ارتفاعاً بنسبة 350% في يومها الأول بالمقارنة مع مبيعات «آيفون XR» العام الماضي. ويتراوح سعر «آيفون 11 برو» في الإمارات من 4219 إلى 5699 درهماً، و«آيفون 11 برو ماكس» من 4639 إلى 6199 درهماً متضمنة الضريبة، وذلك وفقاً لخيار الذاكرة، فيما ستتراوح أسعار «آيفون 11» المتوقع أن يكون الأكثر شعبية من 2949 إلى 3579 درهماً.

ويتميز آيفون 11 بمعالج A13 أحدث وأسرع المعالجات حتى الآن، وبكاميرتين بدقة 12 ميجا بيكسل، تدعم الخلفية منها تصوير فيديوهات بدقة 4K بسرعة 60 إطاراً في الثانية، قيماً تدعم الأمامية تصوير فيديوهات بسرعة بطيئة تصل إلى 120 إطار في الثانية وبدقة 1080p. أما الميزة الجديدة Night Mode فتحسن جودة التصوير في الإضاءة شبه المعدومة بشكل غير مسبوق في أي هاتف آخر. كما تمتد بطارية هذا الهاتف بمدة ساعة عن بطارية هاتف أيفون XR.