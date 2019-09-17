"هونر" تكشف عن مختبر تجارب لاستخدامات 5G

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد إطلاق سلسلة معالجات Kirin 990، كشفت HONORعن "مختبر تجارب 5G" الذي يختص بمجال تقنيات الجيل الخامس ضمن خطتها لإطلاق الأجهزة المدعّمة بتقنيات الجيل الخامس 5G.

كما أعلنت الشركة عن توفّر سلسلة HONOR Vera30، لتكون أول مجموعة هواتف ذكية في الشركة مزودة بمعالج Kirin 990 وتدعم الوضع الثنائي لشبكة 5G. ومن المتوقع أن يتم إطلاق الهاتف الذكي الجديد في الربع الأخير من عام 2019.

وقال كريس سان بايغونغ، رئيس HONOR في الشرق الأوسط وأفريقيا: "أصبح الشرق الأوسط من روّاد المرحلة الانتقالية إلى تقنيات الجيل الخامس، مع العلم بأن البلدان المتقدمة أصبحت على أتم استعداد لهذه التقنية الخلوية الثورية وبدأ المشغلون بالإعلان عن خططهم لبدء تشغيلها على نطاق واسع. وتلتزم HONOR بتمكين الأفراد في جميع أنحاء العالم من عيش حياة أكثر اتصالاً وذكاءً في عالمنا التقني اليوم الذي يدعم تقنية 5G، وبوابته هي مختبر تجارب 5G". وأضاف: "سيساعدنا البحث والتطوير في المختبر على التوسع في إمكانات تقنيات 5G، بينما تتخطى سلسلة HONOR Vera30 قدرات 5G وتوفر تقنيات أخرى متطورة ومطلوبة. وستوفر للشباب تجربة الجيل الخامس متعددة الأبعاد مع الواقع المعزز (AR) وجودة الفيديو بدقة 4k وتطبيقات السحابة".

مختبر HONOR .. حلول تدعم استخدام شبكة 5G ثنائية الوضع

يضمّ مختبر HONOR لتجارب 5G، مختبر خاص ببروتوكولات الاتصالات ومناطق متعددة لدراسة السيناريوهات اليومية لمستقبل تقنيات 5G. وسيتعرف الزائرون في مختبر بروتوكولات الاتصالات على معايير الشبكة العالمية المختلفة التي توضّح الاتصال السلس بين هذه الشبكات، كما يستطيع المختبر محاكاة نطاقات التردد المختلفة والعرض الترددي لشركات الاتصالات في مختلف البلدان، مما يتيح للزائرين تجربة الانتقالات السلسة في الشبكة كما لو كانوا يستخدمون خدمات التجوال الدولية. كما عرضت HONOR بالإضافة إلى السفر، نشر وتطبيق تقنيات 5G في المنازل الذكية والألعاب الإلكترونية وكيفية تحسين إشارات 5G لضمان أفضل تجارب الجيل الخامس للمستخدمين.