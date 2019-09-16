غوغل تستعد لإطلاق قاتل الآيفون

المصدر: وكالات

تستعد عملاق التكنولوجيا "غوغل"، في الأسابيع القادمة، لإطلاق أحدث نسخة من هواتفها والذي سيحمل اسم "غوغل بيكسل 4"، حيث سيطلق عليه "قاتل الآيفون" وذلك بسبب امتلاكه كاميرا تفوق الكاميرا التي يمتلكها "آيفون 11" من شركة "أبل".

وكشفت شركة "أبل" عن هاتفها الجديد، يوم الثلاثاء الماضي، حيث كان يتمتع بكاميرا خلفية مزدوجة، وعدستين 12 ميغا بكسل.

بالإضافة إلى الإمكانية بتصوير مقاطع الفيديو بدقة "4K"، فضلًا عن كونه مزودًا بوضع ليلي يستخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة على التقاط الصور الواضحة في الظلام.

وفي حال ثبوت المعلومات المسربة، فإن الهاتف الجديد لشركة "غوغل" سيتفوق على "آيفون 11" والذي سيتم صرحه في 14 من شهر أكتوبر المقبل.

ومن المرجح أن يساوي هاتف غوغل منافسه من أبل في السعر تقريبًا، إذ تشير التقارير إلى أن "غوغل بيكسل 4" سيأتي بكاميرتين خلفيتين، ولكنه سيتفوق على "آيفون 11" في الدقة، حيث يتميز بعدستين إحداهما 12 والأخرى 16 ميغا بكسل، ووضع ليلي متطور يسمح بالتقاط الصور في الظلام، والقدرة على تكبير الصورة حتى 8 أضعاف، وفق صحيفة "ذا صن".

كما أن الهاتف من غوغل سيكون مزودا بكاميرتين أماميتين عوضا عن واحدة، وسيكون مزودا بوضع "الحركة" والذي يساعد على التقاط الصور والفيديو خلال الحركة بشكل أوضح.