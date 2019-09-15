«سامسونج» تتيح لسكان الإمارات تجربة «نوت 10»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «سامسونج الخليج للإلكترونيات» عن إطلاق منصتها المتجولة في أهم مراكز التسوق في دبي، احتفالاً بإطلاق هاتف «جالاكسي نوت 10»، الذي يرتقي بالأداء إلى مستويات عالية. وفتحت المنصة أبوابها في دبي مول من 12 وحتى 22 سبتمبر، لتنتقل بعدها إلى مردف سيتي سنتر من 3 وحتى 12 أكتوبر 2019.

تمزج مجموعة «جالاكسي نوت 10» المستوحاة من نمط حياة الجيل الجديد الذي يوازن بين الحياة العملية والشخصية، بين التصميم الأنيق والأداء الفعّال وأدوات الإنتاجية الفائقة، وذلك بهدف منح المستخدمين حرية العمل بالطريقة التي يريدونها وإظهار قدراتهم الإبداعية أثناء التنقل. وتجسد النشاطات الفريدة من نوعها المتوفرة على المنصة مساحات لتجارب مميّزة متاحة للجميع.

ويمكن للضيوف زيارة المنصة للتعرف على أحدث تقنيات هاتف «جالاكسي نوت 10» بشكل مباشر، بما في ذلك ميزة التركيز المباشر للفيديو وشاشة العرض السينمائي اللامتناهي، بالإضافة إلى المزايا الخاصة لأفضل الألعاب الإلكترونية. ويمكن لأولئك الذين يطمحون لدفع حدود التعبير عن أنفسهم، إنشاء محتواهم الخاص ومشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وسيتمكن الزوار الذين يشاركون في ثلاثة أنشطة من أصل خمسة من المشاركة في السحب اليومي والحصول على فرصة للفوز بجوائز رائعة من ضمنها جهاز «جالاكسي نوت 10» الجديد كلياً، كما تعاونت سامسونج مع شركة «اتصالات» لتقديم عروض حصرية ومميّزة للعملاء تمكنهم من الحصول على هاتف «جالاكسي نوت 10» بسهولة، إضافة إلى ذلك سيحصل الزوار على فرصة لإنشاء غطاء مخصص لمجموعة من هواتف جالاكسي الذكية.