هاتف ذكي من «أوبو» مزوّد برقاقة 5G

المصدر: دبي - البيان

تعتزم شركة «أوبو» الصينية، إطلاق هاتف ذكي يدعم تقنية الجيل الخامس، ومزود برقاقة كوالكوم 5G الجديدة، ليتيح للمستخدمين تجربة اتصال معززة بتقنية الجيل الخامس. ومن المقرر للهاتف الجديد أن يتوفر في الأسواق خلال الربع الرابع من 2019.

وتعد رقاقة كوالكوم 5G الجديدة، التي تم إطلاقها خلال معرض «إيفا برلين 2019»، أول رقاقة من نوعها تحمل نطاقاً أساسياً من الجيل الخامس، وخادم اتصال من الجيل الخامس في معالجاتها. وتتمتع الرقاقة الجديدة بقدرات ذكاء اصطناعي عالية وقوية، من شأنها منح المستخدمين تجربة ألعاب معززة.

وقال إيثان تشيوي رئيس «أوبو» في الشرق الأوسط وأفريقيا: «لطالما سعت أوبو إلى توفير أحدث التقنيات وأكثرها تطوراً للمستخدمين في كافة أنحاء العالم. ويأتي إطلاق أول هاتف ذكي بالعالم، مدعوماً برقاقة كوالكوم 5G الجديدة، تأكيداً على التزام الشركة بتوفير تجربة تقنية سلسلة واستثنائية، عبر مختلف منتجاتها الرائدة».

وستكون تقنية الجيل الخامس مدمجة في الرقاقة الجديدة عبر ميزة «منظومة على رقاقة»، وستدعم الرقاقة الاتصال في كافة المناطق الرئيسة، ونطاقات التردد المختلفة. وتم تصميم هذه المنصة عالية الكفاءة والمخصصة للأجهزة المتحركة، والمبنية على تقنية المعالج قياس 7 نانومتر، لتقدم تجارب فائقة الجودة على الهواتف المتحركة، وتتجاوز بأدائها كافة التوقعات، بفضل المزايا الرائدة التي توفرها لشريحة أوسع من المستخدمين.