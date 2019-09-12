«غالاكسي فولد» قابل للطيّ

المصدر: كوريا - البيان

استشرفت سامسونج للإلكترونيات المستقبل عبر إطلاقها الهاتف الجديد القابل للطي Galaxy Fold، ويجسد الجهاز فئة جديدة تماماً في قطاع الأجهزة المحمولة.

حيث تعاونت سامسونج مع شركائها ومجتمع مطوري أندرويد لتصميم تجربة مستخدم جديدة على نحو كلي عبر إطلاق الهاتف المبتكر.

وبدأت الجهود المبذولة لتصميم البرامج الخاصة بهاتف Galaxy Fold في أبريل 2018، حيث طورت سامسونج تجربة مستخدم جديدة كلياً للعلامة، وذلك عبر التعاون عن كثب مع جوجل لتوفير نظام تشغيل دعم متكامل من أندرويد.

ومنذ إطلاق شاشة Infinity Flex Display القابلة للطي في مؤتمر سامسونج للمطورين 2018، أنشأت سامسونج وجوجل العديد من المختبرات في مدن متعددة حول العالم- من سيئول إلى ماونتن فيو مروراً ببكين- للعمل مع الشركاء والمطورين وتشجيعهم على اختبار تطبيقاتهم وخدماتهم.