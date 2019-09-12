«آبل» تحلق بعيداً عن منافسـيها بهواتف «آيفون 11» الجديدة

المصدر: كوبرتينو ــ كاليفورنيا - وائل اللبابيدي

عادت عملاق التقنية آبل من جديد لتفاجئ محبيها ومنافسيها على حد سواء بـ 3 هواتف آيفون جديدة وفائقة المواصفات لترفع مقياس الابتكار وتؤكد ريادتها في سوق الهواتف الذكية وتبقى هواتفها ومنتجاتها النموذج الرئيسي الذي تسعى باقي الشركات المنافسة جاهدة لمحاكاته.

كما كشفت الشركة عن آيباد جديد وساعة آبل 5، مع توقع الكشف عن «آيباد برو» في حدث الشركة المقرر ربيع العام المقبل. وافتتح تيم كوك الرئيس التنفيذي للشركة العرض المميز بالكشف عن الجيل السابع من جهاز «آيباد» بشاشة 10.2 بوصات المصنوع من الألمنيوم القابل للتدوير .

والذي يستبدل آيباد ذو شاشة 9.7 بمعالج أسرع بضعفين بالمقارنة مع أكثر الحواسيب سرعة في الأسواق، والذي يتوفر في 30 سبتمبر بسعر 329 دولاراً مع اشتراك مجاني لمدة عام في Apple TV+.

واستعرض كوك آيفون 11 الذي يستبدل آيفون XR وتم تزويده بكاميرتين 12 ميجا بيكسل وعدسة عريضة Ultra Wide وإطار من قطعة واحدة من الزجاج ومعالج A13 Bionic ووحدة معالجة الرسومات هما الأسرع على الإطلاق في أي هاتف ذكي.

كما يأتي الهاتف مزوداً بشاشة ريتينا XDR قياس 6.1 بوصات، وميزة التصوير في الإضاءة المنخفضة وHDR وتأثيرات «بورتريه» وكاميرا أمامية تلتقط فيديو بتصوير بطيء، وقد يكون سعر الجهاز الذي يتوفر بسعر 699 دولاراً فقط هي الميزة الأولى في هذا الهاتف، وهو أرخص من سعر إطلاق آيفون XR العام الماضي وكان 729 دولاراً، فيما أعلنت الشركة أنه تم تخفيض سعر الأخير إلى 599 دولاراً.

ومن المتوقع أن يتوج «آيفون 11» كذلك أكثر الهواتف مبيعاً في العالم العام المقبل. واحتفظ كوك بالجزء الأخير من العرض للحديث عن أفضل المنتجات وهما هاتفي «آيفون 11 برو» بشاشة 5.8 بوصة بسعر 999 دولار و»آيفون 11 برو ماكس» بشاشة سوبر ريتينا 6.5 بوصة بسعر 1099 دولار ويعكس اسم الهاتفان الجديدان الميزات الاحترافية العديدة لهذين الهاتفين وخصوصاً لجهة التصوير بفضل نظام الكاميرات الثلاث، التي تعتبر الميزة الأهم في هاتفي «برو».

وقدمت الشركة الهاتفين بأربعة ألوان جديدة هي الأخضر الليلي الجديد والرمادي والفضي الأبيض والوردي الذهبي الذي بدا رائعاً.

واستعرض كوك شريحة الذكاء الاصطناعي U1 التي الأجهزة المزودة بهذه الشريحة من التعرف إلى بعضها وتبادل الصور بشكل أسرع ودقيق، ما يعطي مؤشر عن اتجاه الصناعة، ويفتح نافذة ابتكار منتجات جديدة للشركة.