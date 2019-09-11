أبل تقدم إصداراً جديداً لجهاز iPad من الجيل السابع

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة Apple اليوم عن إصدار جهاز iPad الجديد من الجيل السابع الذي يضيف مساحة شاشة أكبر ودعم Smart Keyboard كاملة الحجم إلى جهاز iPad الأكثر رواجاً والأقل كلفة. ويبدأ سعر iPad المحدّث من 1,349 درهم إماراتي، ويتميز بشاشة Retina مذهلة مقاس 10.2 إنش وأحدث الابتكارات بما في ذلك دعم 2Apple Pencil، وشريحة A10 Fusion السريعة وكاميرات ومستشعرات متطورة، كما يضمن سهولة الحمل والاتصال وبساطة الاستخدام، ويضم بطارية تدوم طوال اليوم.3 ويتوفر iPad الجديد للطلب ابتداءً من اليوم وفي المتاجر ابتداءً من يوم الإثنين 30 سبتمبر.

قال غريغ جوسوياك، نائب رئيس تسويق المنتجات بشركة Apple: ”يأتي iPad الجديد بمزيد من الميزات يضيفها إلى موديل iPad الأكثر شهرة والأقل كلفة، حيث يتميز بشاشة Retina أكبر حجماً مقاس 10.2 إنش ودعم Apple Pencil وأيضاً، ولأول مرة، Smart Keyboard كاملة الحجم.

وصُمم iPad الجديد لتشغيل نظام iPadOS الذي يوفر طرقاً جديدة في ميزات تعدد المهام وإدارة المستندات وإضافة تعليقات عليها واستخدام Apple Pencil والاطلاع على المزيد من المعلومات بمجرد لمحة على شاشة رئيسة بتصميم جديد. فجهاز iPad الجديد بنظام iPadOS يرتقي بكل ما يحبه الناس في جهازنا iPad الأكثر شهرة إلى آفاق أرحب في الإبداع والتعلم والعمل واللعب.“

شاشة أكبر ضمن تصميم يتميز بالقوة وسهولة الحمل

يتميز جهاز iPad الجديد بشاشة Retina مقاس 10.2 وما يقرب من 3.5 مليون بكسل وزاوية عرض واسعة ما يجعل منه مساحةً زاهية للإبداع في التعبير ومنصةً مثالية لتجارب واقع معزز آسرة تستفيد من كاميرات ومستشعرات متطورة. ويأتي iPad الجديد من الجيل السابع بشريحة A10 Fusion ليضمن أداءً أسرع يصل لغاية الضعف مقارنةً مع جهاز Windows 4PC ليوفر القوة في تعدد المهام والسلاسة في ألعاب Apple آركيد.

يتميز iPad بتصميمه فائق الخفة والمتانة حيث يقل وزنه عن نصف الكيلوغرام ويأتي، ولأول مرة، بإطار مصنوع من ألومنيوم معاد تدويره بنسبة 100 بالمئة يتمتع بالقوة والمتانة وجمالية الطلاء الخارجي نفسها الموجودة في جميع منتجات Apple.5 ومن السهل البقاء على اتصال على جهاز iPad بفضل الأداء اللاسلكي فائق السرعة ودعم الاتصال عبر شبكة LTE من فئة Gigabit التي توفر اتصال بيانات خلوية7 أسرع ثلاث مرات.6 وتسمح لك ميزة Touch ID بفتح قفل iPad بكل سهولة وأمان باستخدام إصبعك فقط ما يحمي بياناتك المهمة.

تجربة iPad جديدة مع نظام iPadOS

يقدم iPadOS قدرات جديدة وميزات سهلة الاستخدام صُممت خصيصاً لجهاز Apple. وتظهر الشاشة الرئيسة المزيد من التطبيقات على كل صفحة، ويمكن الآن إضافة عرض ”اليوم" ما يتيح الوصول السريع إلى الأدوات للاطلاع على المعلومات في لمح البصر، بما في ذاك عناوين الأخبار وحالة الطقس والتقويم. وأصبح الآن استخدام الملفات والمستندات المتعددة من التطبيق نفسه أكثر سهولة على iPad بفضل التحديثات التي أجريت على ميزة Split View وأيضاً التنقل بين مختلف التطبيقات باستخدام ميزة Slide Over.

يفتح Apple Pencil الجذّاب آفاقاً جديدة للإبداع وتعزيز الإنتاجية كما إنه ارتقى عنصراً أساسياً في الاستمتاع بتجربة iPad، حيث صار بإمكان العملاء الآن إضافة التعليقات على صفحات ويب كاملة ومستندات وإرسالها بكل بساطة بتمرير Apple Pencil من الزاوية السفلى للشاشة، وتتيح لوحة أدوات بتصميم جديد وصولاً أسهل لأدوات وألوان وأشكال مفيدة.

أصبحت إدارة المستندات أكثر قوةً في تطبيق الملفات على نظام iPadOS الذي يدعم محركات أقراص USB الخارجية وسيرفرات الملفات. ويقدم Safari تجربة تصفح أشبه بالتصفح على الأجهزة المكتبية على iPad ما يمكّن المستخدمين من تصفح مواقع الويب بصورة مناسبة لجهاز iPad، وأيضاً دعم تطبيقات الويب الشائعة مثل Squarespace وGoogle Docs. للحصول على مزيد من المعلومات على ميزات iPadOS بما فيها ميزة نمط التعتيم والخطوط المخصصة واستخدام الصور، تفضل بزيارة apple.com/ipados.

عائلة iPad كاملة كما لم ترها على الإطلاق

ينضم iPad الأحدث والأقل كلفة إلى iPad mini وiPad Air من جهة وموديلات iPad Pro الأكثر تطوراً من جهة ثانية ليقدم مجموعة iPad الأفضل والأكثر تنوعاً على الإطلاق. وتشمل المجموعة الكاملة دعم Apple Pencil وأفضل أداء في فئتها وشاشات متطورة وبطارية تدوم طوال اليوم لتمنح تجربة ليس لها مثيل في أجهزة التابلت، فهناك iPad للجميع سواء أكان أولوية العملاء سهولة الحمل أم حجم الشاشة أم القوة أم السعر. اعرف المزيد عن عائلة iPad على الموقع apple.com/ipad/compare.

الأسعار والتوفر

يتوفر iPad الجديد من الجيل السابع باللون الفضي والرمادي الفلكي والذهبي بسعتي 32 GB و128 GB . يبدأ سعر iPad من 1,349 درهم إماراتي لموديل Wi-Fi ، 2,249 درهم إماراتي لموديل Wi-Fi + Cellular عبر apple.com وفي تطبيق Apple Store وفي متاجر Apple ، ويتوفر أيضاً لدى موزعي Apple المعتمدين وشركات اتصالات محددة (قد تختلف الأسعار)

الجديد من الجيل السابع باللون الفضي والرمادي الفلكي والذهبي بسعتي 32 و128 . يبدأ سعر من 1,349 درهم إماراتي لموديل ، 2,249 درهم إماراتي لموديل + عبر وفي تطبيق وفي متاجر ، ويتوفر أيضاً لدى موزعي المعتمدين وشركات اتصالات محددة (قد تختلف الأسعار) يتوفر iPad الجديد للطلب ابتداءً من اليوم على apple.com وفي تطبيق Apple Store في الولايات المتحدة وأكثر من 25 من البلدان والمناطق الأخرى. ويتوفر iPad في المتاجر في تلك البلدان وغيرها ابتداءً من 30 سبتمبر.

الجديد للطلب ابتداءً من اليوم على وفي تطبيق في الولايات المتحدة وأكثر من 25 من البلدان والمناطق الأخرى. ويتوفر في المتاجر في تلك البلدان وغيرها ابتداءً من 30 سبتمبر. يأتي iPadOS مجاناً مع جهاز iPad الجديد من الجيل السابع ويتوفر كتحديث برامج مجاني يوم 30 سبتمبر لجهاز iPad Air 2 أو أحدث، وجميع موديلات iPad Pro ، والجيل الخامس من iPad أو أحدث، و iPad mini 4 أو أحدث.

مجاناً مع جهاز الجديد من الجيل السابع ويتوفر كتحديث برامج مجاني يوم 30 سبتمبر لجهاز أو أحدث، وجميع موديلات ، والجيل الخامس من أو أحدث، و أو أحدث. يتوفر Apple Pencil (الجيل الأول) للشراء على حدة بسعر 399 درهم إماراتي.

(الجيل الأول) للشراء على حدة بسعر 399 درهم إماراتي. Smart Keyboard هي لوحة مفاتيح كاملة الحجم تتصل بجهاز iPad مقاس 10.2 إنش عبر مُوصل Smart Connector . تتوفر للشراء على حدة بسعر 629 درهم إماراتي بتصميمات لأكثر من 30 لغة، بما فيها الصينية والفرنسية والألمانية واليابانية والإسبانية.

هي لوحة مفاتيح كاملة الحجم تتصل بجهاز مقاس 10.2 إنش عبر مُوصل . تتوفر للشراء على حدة بسعر 629 درهم إماراتي بتصميمات لأكثر من 30 لغة، بما فيها الصينية والفرنسية والألمانية واليابانية والإسبانية. يتوفر غطاء Smart Cover المصنوع من البولي يوريثان بسعر 169 درهم إماراتي لجهاز iPad باللون الدخاني والأبيض والوردي والرملي الوردي ولون أزرق ألاسكا الجديد.

المصنوع من البولي يوريثان بسعر 169 درهم إماراتي لجهاز باللون الدخاني والأبيض والوردي والرملي الوردي ولون أزرق ألاسكا الجديد. يمكن للمدارس شراء iPad ابتداءً من 1294.65 درهم إماراتي و Apple Pencil ابتداءً من359.1 درهم إماراتي .

ابتداءً من 1294.65 و ابتداءً من359.1 . يمكن للعملاء في الولايات المتحدة استبدال جهازهم مستوفي الشروط مقابل بطاقة هدايا Apple Store أو استرداد قيمة مشترياتهم. إذا كان الجهاز غير مستوفٍ شروط الاستبدال مقابل رصيد، تعيد Apple تدويره مجاناً. 8

أو استرداد قيمة مشترياتهم. إذا كان الجهاز غير مستوفٍ شروط الاستبدال مقابل رصيد، تعيد تدويره مجاناً. عندما يشتري العملاء الجهاز عبر الإنترنت يمكنهم إضفاء طابعهم الشخصي على جهازهم iPad الجديد بفضل ميزة النقش المجاني.

الجديد بفضل ميزة النقش المجاني. بإمكان العملاء تمديد الضمان المحدود مع AppleCare + للحصول على أولوية الوصول إلى خدمات الدعم التقني على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

+ للحصول على أولوية الوصول إلى خدمات الدعم التقني على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. يمكن لكل عميل يشتري iPad من Apple الاستفادة من إعداد شخصي مجاني في المتجر أو عبر الإنترنت للحصول على دعم في تخصيص iPad ، وإعداد الإيميل، والعثور على تطبيقات جديدة في App Store ، والمزيد.

من الاستفادة من إعداد شخصي مجاني في المتجر أو عبر الإنترنت للحصول على دعم في تخصيص ، وإعداد الإيميل، والعثور على تطبيقات جديدة في ، والمزيد. ستتوفر خدمة Apple آركيد في App Store مع iOS 13 كخدمة اشتراك بسعر19.99 درهم إماراتي شهرياً، وستصدر مع شهر تجريبي مجاني. 9 يحصل المستخدمون على وصول غير محدود إلى الكتالوغ الكامل الذي يشمل أكثر من 100 لعبة جديدة وحصرية يمكن الاستمتاع بها كلها على iPhone و iPad و iPod touch و Mac و Apple TV .

آركيد في مع كخدمة اشتراك بسعر19.99 درهم إماراتي شهرياً، وستصدر مع شهر تجريبي مجاني. يحصل المستخدمون على وصول غير محدود إلى الكتالوغ الكامل الذي يشمل أكثر من 100 لعبة جديدة وحصرية يمكن الاستمتاع بها كلها على و و و و . ستتوفر خدمة Apple TV + في تطبيق Apple TV على iPhone و iPad و Apple TV و iPod touch و Mac ومنصات أخرى، بما في ذلك على الإنترنت ( tv.apple.com ) بسعر19.99 درهم إماراتي شهرياً مع تجربة مجانية لمدة سبعة أيام. ابتداءً من اليوم، العملاء الذين يشترون أي جهاز iPad يمكنهم الاستمتاع بخدمة Apple TV + لمدة عام مجاناً. 10

+ في تطبيق على و و و و ومنصات أخرى، بما في ذلك على الإنترنت ( ) بسعر19.99 درهم إماراتي شهرياً مع تجربة مجانية لمدة سبعة أيام. ابتداءً من اليوم، العملاء الذين يشترون أي جهاز يمكنهم الاستمتاع بخدمة + لمدة عام مجاناً. تنضم Apple آركيد على App Store و Apple TV + في تطبيق Apple TV إلى خدمات Apple المبتكرة الأخرى التي تشمل Apple Music و Apple News + و Apple Pay و iCloud .

آركيد على و + في تطبيق إلى خدمات المبتكرة الأخرى التي تشمل و + و و . العملاء الراغبون في معرفة المزيد أو الارتقاء إلى مستويات جديدة في استخدام iPad أو iOS 12 يمكنهم التسجيل في جلسات Today at Apple المجانية عبر apple.com/today .