هواوي تطلق سماعة الستريو الحقيقي اللاسلكي الجديدة HUAWEI FreeBuds 3

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت شركة هواوي اليوم سماعة الستريو الحقيقي اللاسلكي الجديدة HUAWEI FreeBuds 3، المزودة برقاقة كيرين إيه1 (Kirin A1) لتستهل بذلك استراتيجيتها الجديدة لقطاع الأجهزة السمعية التي تجدد تركيزها على سوق المنتجات السمعية من الفئة الممتازة، وتقدم نموذجاً جديدًا للمنتجات السمعية الذكية.

توفر الرقاقة كيرين إيه1 للسماعة FreeBuds 3 تقنيات معالجة رقمية صوتية متقدمة تنتج أداءً صوتيًا فائق الجودة في توليد الموسيقى والأصوات البشرية، ويعود ذلك إلى قدرتها الفائقة على التحكم بمكبر الصوت الداخلي عالي الحساسية المضبوط بدقة. ويضاف إلى ذلك أن النظام الصوتي الذكي الجديد الناتج عن قدرات الرقاقة كيرين إيه1 يتمتع بمجموعة ضخمة من المزايا غير المسبوقة، مثل القدرة على الاتصال اللاسلكي ببساطة شديدة واستقرار عال والتأخيرات الزمنية القصيرة جدًا والأسلوب المدهش في التغلب على الضوضاء المحيطة.

تطوير نظم سمعية ذكية جديدة: رقاقة هواوي كيرين إيه1

كيرين إيه 1هي أول رقاقة يطورونها مهندسي شركة هواوي خصيصاً للأجهزة السمعية الصغيرة القابلة للارتداء، وهي قادرة على معالجة الإشارة الصوتية بأساليب متقدمة بكفاءة عالية وسرعة كبيرة مع أنها ضئيلة الجسم، إذ لا تزيد أبعادها عن 4.3 مم × 4.4 مم.

كما تمثل الرقاقة كيرين إيه1، أول رقاقة في العالم للأدوات الإلكترونية القابلة للارتداء تدعم الاتصال اللاسلكي عبر بلوتوث 5.1(BT 5.1 & BLE 5.1) ، ويضمن ذلك أن توفر السماعة FreeBuds 3 مستوى غير مسبوق من استقرار الاتصال وسهولة إعداده. ويسهم ذلك استخدام هواوي لجيل جديد من خوارزميات اختيار إشارة بلوتوث اللاسلكية، والتي توفر تقنية ذكية للقفز الترددي تتيح للرقاقة العمل مباشرة على اكتشاف قنوات الترددات المتأثرة بالتردد اللاسلكي 2.4 جيجاهرتز الذي تستخدمه شبكات واي فاي(WiFi) ، لتعمل بصورة ذكية على القفز إلى قناة ترددية حرة، ويمكنها هذا من التكيف مباشرة مع التغيرات في البيئة المحيطة ويجعلها أقوى في مواجهة مشكلات تداخل الإشارات اللاسلكية.

ومن ناحية أخرى، تقدم هواوي في هذه السماعة تقنيتها الخاصة للاتصال المتزامن عبر قناتي بلوتوث1 ليصل صوت الاستريو الحقيقي إلى سماعتي الأذن اليمنى واليسرى في آن واحد، لكن بصورة مستقلة عن بعضهما البعض. وتمكن تقنية القناتين الصوتيين المتزامنتين التي طورتها هواوي ذاتياً من وصول قناتي الصوت اليمنى واليسرى إلى السماعتين مباشرة من الأجهزة الذكية، مع تحقيق اتصال مباشر بين الجهاز الذكي وسماعتي الرأس دون تداخل. ويعتمد وضع البث المتزامن ثنائي القناة الذي طورته هواوي ذاتيًا على إرسال الإشارة مبكرًا لخفض التأخير الزمني إلى 190 ملي ثانية2 ما يجعل سماعة الأذن اللاسلكية FreeBuds 3 مناسبة لعشاق الألعاب الذين يريدون الاستمتاع بتجربة ألعاب غامرة بالاستماع إلى المؤثرات الصوتية في الألعاب فورًا دون تأخيرات زمنية.

تصميم جديد كليًا مستوحى من الطبيعة

تستقر السماعة اللاسلكية HUAWEI FreeBuds 3 في علبة مستديرة تحفظها وتشحن بطاريتها بالطاقة، فضلًا عن أنها مصممة لتستقر براحة فائقة في جيبك أو تستريح بإحكام في راحة يدك.

أما حين تريد استخدامها فستجدها مريحة ومستقرة بثبات على الأذن بفضل انحنائها المناسب للأذن وتصميمها الطبيعي المفتوح، حتى أنك لن تشعر بثقلها وإن ارتديتها الساعات الطوال، لكن ذلك لم يمنع هواوي من تصميمها بصورة أنيقة وبسيطة وحديثة أيضًا وتلوينها بألوان جميلة يتناغم فيها اللونان الأسود اللامع والأبيض اللامع.

وتمكنت هواوي من خلال استكشاف التصاميم الجديدة الجميلة والمريحة والممتازة صوتياً، من الوصول إلى تصميم دلفين بايونك(Dolphin Bionic) للسماعة FreeBuds 3، وهو تصميم مستوحى من الانحناء الطبيعي للتجويف الصوتي للدلافين قادر على ضبط الصوت بصورة مثالية. ويضاف إلى ذلك أن السماعة تستقر في الأذن بصورة أعمق قليلاً، وينتج عن كل هذا تحسنًا ملحوظًا في جودة الصوت يلاحظه كل مستمع.

كبت الضوضاء بطريقة ذكية

تجيد الرقاقة كيرين إيه1 التي طورتها هواوي بهندستها المتقدمة المحترفة الوصول إلى أداء صوتي مميز عالي الجودة، إذ دمجت هواوي في هذه الرقاقة معالجاً متقدماً للإشارات الصوتية، لتتصدر هذه الرقاقة مراكز متقدمة في تردد معالجة الصوت بمعدل يصل إلى 356 ميجاهرتز. وتعمل خوارزميتها لكبت الضوضاء لحظياً بدقة عالية وفق المعيار «3إيه» ((3A على خفض الضوضاء المحيطة بكفاءة ممتازة، ما يجعل الاستماع للطرف الآخر أكثر وضوحاً ويمنح المستخدم تجربة اتصال عالية الجودة.

والواقع أن HUAWEI FreeBuds 3 أول سماعة أذن ستريو حقيقي لاسلكية ترتدى بطريقة مفتوحة قادرة في الوقت ذاته على كبت الضوضاء خلال المكالمات وإلغاء الضوضاء بفعالية في الوقت اللحظي، وهي تحقق ذلك بأنها تحاكي قناة الأذن وتضبط تردد الخرج وكثافة إشارة كبت الضوضاء كي تناسب أشكالاً مختلفة من قنوات الأذن البشرية، لتحقق كفاءة ممتازة في الحد من الضوضاء من خلال ارتداءها بصورة مفتوحة. وبإمكان المستخدم تشغيل/إيقاف وظيفة إلغاء الضوضاء الفعالة من خلال النقر المزدوج على سماعة الأذن اليسرى، وبهذا تتمكن من الاستمتاع إلى الموسيقى بنقاء عال حتى في مترو مزدحم أو مطعم شديد الضوضاء.

صوت بجودة الاستوديو، جهير قوي

يبلغ مقاس مكبر الصوت الداخلي الديناميكي عالي الدقة والحساسية في هذه السماعة 14 مم، وضبطه مهندسو هواوي بدقة عالية ليعيد توليد كل نغمة موسيقية بنقائها الأصلي. ويضاف إلى ذلك أن السماعة تتضمن أنبوباً خاصاً متطوراً لإصدار أصوات الجهير بقوة عالية يشعر المستخدم أنه يستمتع إلى الموسيقى بجودة تكافئ الصوت في الاستوديو.

بطارية مصممة لتعمل طول اليوم

علبة السماعة FreeBuds 3 مصممة لتوفر قدرات شحن لاسلكية إما بالاعتماد على أجهزة الشحن اللاسلكية وإما أجهزة الشحن اللاسلكية العكسية المتوفرة في الهواتف الذكية التي تدعم الشحن اللاسلكي العكسي4. ونتيجة لعناية هواوي بتصميم الرقاقة كيرين إيه1 كي تستهلك الحد الأدنى من الطاقة، تعمل السماعة FreeBuds 3 لأربع ساعات بعد شحنها، وحتى 20 ساعة عند استخدامها بجانب علبة الشحن5.

1. ستدعم ترقية HOTA البث المتزامن ثنائي القناة.

2. تستند هذه البيانات إلى نتائج الاختبار في مختبرات هواوي وهواتف هواوي الذكية بواجهة EMUI10 أو ما بعدها.

3. تستند هذه البيانات إلى نتائج الاختبار في مختبرات هواوي. قد تختلف النتائج في الواقع بسبب الاختلافات في أحجام الآذان لدى المستخدمين وأشكال قنواتها وطرق ارتدائها وتتأثر أيضًا بالمضغ.

4. يتطلب الشحن العكسي هاتف ذكي من هواوي مع وظيفة الشحن العكسي وتشغيل الشاحن.

5. تستند هذه البيانات إلى نتائج الاختبار في مختبرات هواوي. افتراضيًا (لا تشغل وظيفة كبت الضوضاء النشط)، شدة الصوت 50%، وضع AAC، يتعلق عمر البطارية الفعلي بشدة الصوت ومصدره والتداخل البيئي ومزايا المنتج وعادات الاستخدام.