«آبل» تطرح ثلاث فئات من «آيفون 11»

المصدر: كوبرتينو، كاليفورنيا - وائل اللبابيدي ودبي - سيد صالح

كشفت شركة «آبل» النقاب أمس، عن أحدث إصداراتها من الأجهزة الذكية المتنوعة لعام 2019، وذلك في الطرح السنوي المعتاد لأجهزتها الجديدة، الذي تجريه دوماً في مطلع موسم الخريف من كل عام.

وتضمن طرح الأمس ثلاثة إصدارات جديدة من هاتفها الذكي الأشهر «آيفون»، الذي يعد بمثابة أيقونة منتجاتها، وهي «آيفون 11»؛ «آيفون 11 برو»؛ و«آيفون 11 برو ماكس». وتشبه الهواتف الجديدة الثلاثة إصدارتها السابقة، إلا أنها تتميز بترقية أنظمة الكاميرات لديها للسماح بالتقاط صور من زوايا واسعة، فضلاً عن إجراء تحسين في المنطقة أسفل غطاء الكاميرا لإطالة عمر البطاريات وتحقيق أداء أسرع من ذي قبل.

ويبلغ سعر «آيفون 11» 699 دولاراً «2500 درهم»، ويبلغ حجم شاشته 6.1 بوصات، ويزيد عمر بطاريته ساعة كاملة عن عمر البطارية في سلفه «آيفون إكس آر»، ويتوافر في ستة ألوان هي: الأرجواني، الأخضر، الأصفر، الأبيض، الأحمر والأسود.

ويبلغ سعر «آيفون 11 برو» 999 دولاراً «3670 درهماً»، ويزيد عمر بطاريته 4 ساعات، بالمقارنة مع سلفه «آيفون إكس آس»، فيما يبلغ حجم شاشته 5.8 بوصات.

ويبلغ سعر «آيفون 11 برو ماكس» 1099 دولاراً «4000 درهم»، ويتميز ببطارية يزيد عمرها 5 ساعات عن عمر البطارية في «آيفون إكس آس». ويبلغ حجم الشاشة في «آيفون 11 برو ماكس» 6.5 بوصات.

وستبدأ «آبل» في تلقي طلبات شراء الهواتف الثلاثة اعتباراً من الجمعة المقبل، على أن تبدأ في شحنها اعتباراً من تاريخ الــ 20 من سبتمبر الجاري.

وفيما يخص الجهاز اللوحي «آيباد»، فقد أطلقت «آبل» أمس إصداراً جديداً منه ينتمي إلى الجيل السابع من هذه الأجهزة. يتميز «آيباد» الجديد بشاشة «ريتينا» يبلغ حجمها 10.2 بوصات، ليحل محل الإصدار الأخير ذي الشاشة 9.7 بوصات، كما يتميز بكاميرا تبلغ درجة وضوح صورتها 8 ميغابكسل.

وأما عن ساعات «آبل» الذكية، فقد أطلقت الشركة الساعة «ابل وواتش 5» بأسعار تتراوح بين 399 دولاراً «1470 درهماً» و499 دولاراً «1840 درهماً».