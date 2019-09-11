«أبل» تطرح «آيفون 11» بأسعار تتراوح بين 2500 و4000 درهم

المصدر: كوبرتينو، كاليفورنيا - وائل اللبابيدي، ودبي - سيد صالح

أزاحت «أبل» النقاب عن أحدث إصداراتها من الأجهزة الذكية المتنوعة لـ 2019، وذلك في مؤتمرها السنوي أمس، حيث طرحت الشركة الأمريكية ثلاثة إصدارات جديدة من «آيفون»، وهي: «آيفون 11»، «آيفون 11 برو»، و«آيفون 11 برو ماكس»، بأسعار تتراوح ما بين 2500 و4000 درهم.

ومن المقرر أن تبدأ «أبل» في تلقي طلبات شراء الهواتف الثلاثة اعتباراً من الجمعة المقبل، على أن تبدأ في شحنها اعتباراً من تاريخ الــ 20 من سبتمبر الجاري.

وفيما يخص الجهاز اللوحي «آيباد»، أطلقت الشركة إصداراً جديداً منه ينتمي إلى الجيل السابع، كما أطلقت ساعة ابل وواتش 5 » بأسعار تتراوح بين 399 دولاراً «حوالي 1470 درهماً» و499 دولاراً «حوالي 1840 درهماً».

وتتميز الساعة الذكية الجديدة بدعمها لنظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية «جي بي إس» والجيل الرابع من شبكات الاتصالات. وبدأت «أبل» في تلقي طلبات شراء ساعة "آبل واتش 5" الجديدة.

في السياق، أعلنت الشركة الأمريكية بدء توافر الاشتراك في خدمتها للبث التلفزيوني «أبل تي في+» اعتباراً من الأول من نوفمبر المقبل في 100 دولة، مقابل اشتراك شهري تبلغ قيمته 4.99 دولارات «حوالي 18.5 درهماً».

«آبل» تطرح ثلاث فئات من «آيفون 11»