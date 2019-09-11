طابعة ليزر من دون خرطوشة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «إتش بي» Hp Inc، أمس، عن إطلاق HP Neverstop Laser، أول طابعة على مستوى العالم دون خرطوشة، في سوق دولة الإمارات، في إطار مساعي الشركة المتواصلة لتقديم أحدث الابتكارات في عالم الطباعة.

اعتمد تصميم الطابعة الجديدة لتناسب احتياجات أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، حيث استقطبت الطابعة ذات القدرات الفائقة اهتمام ما يقرب من 200 شخصية من روّاد وأصحاب الأعمال الذين حضروا ملتقى في فندق «أتلانتس» للتباحث حول الفرص المتوفرة بالسوق، والتحديات التي تواجههم عند تأسيس أعمالهم وتوصياتهم لتحقيق التميز.

وتتمتع طابعة الليزر Neverstop Laser بإمكانيات رائدة وسرعة إعادة التعبئة، حيث تدعم بذلك متطلبات الكفاءة لروّاد الأعمال من أجل تفادي التعرض لمواقف الانقطاعات المتكررة. أعمالهم».