آبل تطلق هاتف آيفون 11 بمميزات خيالية

المصدر:
  • وائل اللبابيدي
التاريخ:

كشفت «آبل» اليوم النقاب عن هواتف وأسماء «آيفون 11» الثلاثة الجديدة لعام 2019، بالإضافة إلى جهاز «ماك» الجديد، وساعة «آبل واتش» الجديدة، وسط آمال بأن تحمل الأجهزة عدداً كبيراً من المزايا دون أن تكون باهظة السعر.

 

كلمات دالة:
  • آبل،
  • آيفون،
  • الهوانف الذكية ،
  • آيفون11
طباعة Email
تعليقات

تعليقات

↑ أعلى