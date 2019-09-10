آبل تطلق هاتف آيفون 11 بمميزات خيالية

المصدر: وائل اللبابيدي

كشفت «آبل» اليوم النقاب عن هواتف وأسماء «آيفون 11» الثلاثة الجديدة لعام 2019، بالإضافة إلى جهاز «ماك» الجديد، وساعة «آبل واتش» الجديدة، وسط آمال بأن تحمل الأجهزة عدداً كبيراً من المزايا دون أن تكون باهظة السعر.

يبدأ الطلب على الهواتف الجديدة الجمعة المقبلة وتتوفر في المتاجر في 20 سبتمبر بسعر 1099 دولار لهاتف "11 برو ماكس"، و999 دولار لهاتف "11 برو"، و699 دولاراً لهاتف "آيفون 11" مع تخفيض "سعر أيفون XR إلى 599 دولاراً ويصل "آيفون 8" إلى 499 دولار اً



#iPhone11

#AppleEvent pic.twitter.com/LLhnu9g00V — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 10, 2019

هاتف أيفون 11 برو ماكس أقوى هواتف آبل على الإطلاق وأكثرها مقاومة للصدمات من خلال تزويدها بزجاج مقاوم للكسر حيث تستطيع الأجهزة البقاء تحت الماء لمدة أطول.



#iPhone11

#AppleEvent

#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/WP4cEiV8NV — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 10, 2019

تم ترقية تسجيل الفيديو بشكل كبير في هواتف آيفون برو لتكون أقرب إلى كاميرات الفيديو الاحترافية من خلال إمكانية إضافة الفلاتر وتحرير الفيديو أثناء تصويره.



#iPhone11

#AppleEvent

#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/FX9SugReMe — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 10, 2019

#آبل تطلق آيفون برو الفاخر بديلاً لـ X بثلاث كاميرات ومعالج A13 Bionic الأسرع على الإطلاق والأقل استهلاكاً للطاقة من بين هواتف آيفون بقياسين 6.5 و5.8 بوصات بشاشة سوبر ريتينا و4 ألوان وبطارية تستمر 4 ساعات أكثر من #iPhone11

#AppleEvent

#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/gEBrm67cSv — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 10, 2019

ويمتاز هاتف #أيفون11 بالإضاءة المنخفضة وHDR وتأثيرات "بورتريه" وكاميرا أمامية تلتقط فيديو بتصوير بطيء وقدرة على تسجيل فيديو 4K بقوة 60 إطار بالثانية وبستة ألوان جديدة.

#iPhone11

#AppleEvent

#البيان_القارئ_دائما — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 10, 2019

#آبل تطلق أقوى ساعاتها على الإطلاق ساعة "آبل واتش 5" الجديدة بميزات جديدة تشمل مؤشرات صحة جديدة وبطارية قادرة على الاستمرار لمدة 18 ساعة وشاشة معززة بخيار "العرض المستمر" وبوصلة على الشاشة الرئيسة وميزة اتصال بالطوارئ في 150 دولة في العالم



#iPhone11

#AppleEvent pic.twitter.com/cVULhOKiiM — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 10, 2019

#آبل تطلق أقوى ساعاتها على الإطلاق ساعة "آبل واتش 5" الجديدة بميزات جديدة تشمل مؤشرات صحة جديدة وبطارية قادرة على الاستمرار لمدة 18 ساعة وشاشة معززة بخيار "العرض المستمر" وبوصلة على الشاشة الرئيسة وميزة اتصال بالطوارئ في 150 دولة في العالم



#iPhone11

#AppleEvent pic.twitter.com/cVULhOKiiM — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 10, 2019

#آبل تطلق الجيل السابع من جهاز آيباد بشاشة قياس 10.2 بوصة المصنوع من الألمنيوم القابل للتدوير والذي يستبدل آيباد ذو شاشة 9.7 بمعالج أسرع بضعفين بالمقارنة مع أكثر الحواسيب سرعة في الأسواق، ويتوفر نهاية سبتمبر بسعر 329 دولار فقط

#iPhone11

#AppleEvent#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/4bHQsco6a1 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 10, 2019

#آبل تطلق مسلسلات جديدة حصرية من انتاجها على Apple TV+ في 1 نوفمبر في أكثر من 100 دولة باشتراك شهري 4.99 دولار وعام اشتراك مجاني لحملة #هواتف11 الجديدة



#iPhone11

#AppleEvent

#البيان_القارئ_دائما — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 10, 2019

#أبل تطلق لعبة Froger الشهيرة و100 لعبة جديدة حصريا على خدمة ألعاب الاشتراك "آبل آركيد" Apple Arcade وستتوفر الخدمة في سبتمبر 19 في Hكثر من 150 دولة منها #الإمارات. بتكلفة اشتراك شهري 4.99 دولار مع شهر مجاني



#iPhone11

#AppleEvent

#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Db95A8WDWk — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 10, 2019