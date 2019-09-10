«سامسونغ» تتيح مبادلة الهواتف القديمة بـ«غالاكسي نوت 10»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «سامسونغ الخليج للإلكترونيات»، عن إتاحة الفرصة أمام عملائها في الإمارات للحصول على أحدث هواتفها الذكية «غالاكسي نوت 10» الجديد من خلال مبادلته مع أجهزتهم القديمة، وذلك لفترة زمنية محدودة .

وقال طارق صباغ رئيس قسم مجموعة المعلومات والهواتف النقالة في سامسونغ الخليج للإلكترونيات: «يسر سامسونغ أن تمنح المستخدمين في الإمارات الفرصة لترقية أجهزتهم القديمة ومبادلتها مع هاتف نوت 10 لتجربة التصميم الأنيق للهاتف الجديد مع الأداء الفعال والإنتاجية الفائقة لمساعدتهم على تحقيق الفائدة القصوى لما يمكن أن يقدمه لهم هذا الجهاز المبتكر.

نهدف في سامسونغ عبر إطلاق برنامج التبادل، إلى ضمان استفادة العملاء من أحدث التقنيات عبر عملية بسيطة ومريحة وذات قيمة مضافة». ويمنح هاتف نوت 10 للمستخدمين، لا سيما الجيل الجديد الذي يوازن بين حياته الشخصية والمهنية على أتم وجه، حرية العمل بالطريقة التي يفضلونها مع تسليط الضوء على قدراتهم الإبداعية.