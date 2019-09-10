«هواوي» تطلق «P30 Pro» في برلين

المصدر: دبي - البيان

أطلقت شركة «هواوي» الهاتف «P30 Pro» الجديد خلال فعاليات معرض «إيفا برلين» لترسي مرة أخرى معايير جديدة لأناقة الهواتف الذكية، بالإضافة إلى مفهوم التصميم البديع وتقنية التصوير المتطورة، التي تنفرد بها هواتف سلسلة P.

يمتاز الهاتف الجديد بلمسات تصميمية عصرية لونية جديدة، ومزايا مذهلة ومحسّنة لتحرير الصور ومقاطع الفيديو، وسيتوفر على مستوى أسواق العالم بدءاً من 20 سبتمبر، وهو مزود بواجهة الاستخدام الجديدة EMUI10 ما يفتح الآفاق لتجربة الحياة الذكية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

وقال ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي: ما زالت سلسلة الهواتف الذكية P30 تحتل أعلى قائمة الأجهزة المفضلة لدى المستهلكين للأشهر الستة الماضية حتى إن مبيعاتها تجاوزت 16.5 مليون وحدة. وهذا أعلى بنسبة 53% من مبيعات السلسلة السابقة P20.