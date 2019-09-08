«البيان» تتابع إطلاق «آيفون 11» غداً ببث مباشر من «آبل بارك»

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

تكشف «آبل» غداً النقاب عن هواتف وأسماء «آيفون 11» الثلاثة الجديدة لعام 2019، بالإضافة إلى جهاز «ماك» الجديد، وساعة «آبل واتش» الجديدة، وسط آمال بأن تحمل الأجهزة عدداً كبيراً من المزايا دون أن تكون باهظة السعر.

وستقوم البيان عبر موقعها الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي بنشر آخر التحديثات بهذا الخصوص بشكل مباشر، وذلك من مسرح «ستيف جوبز» في «آبل بارك»، مقر الشركة الرئيسي في مدينة كوبرتينوفي ولاية كاليفورنيا الأمريكية، كما تقوم الشركة ببث الحدث مباشرة من خلال موقع يوتيوب.

وتشير تكهنات إلى أن الهواتف الجديدة، المسؤولة عن أكثر من نصف إيرادات الشركة، ستكون شبيهة بهواتف العام الماضي من حيث التصميم والشاشة، إلا أنها ستحتوي على أول نظام كاميرا بثلاث عدسات تشمل عدسة بفتحة واسعة، مع دعم التقريب، إلا أن الشركة ستؤجل إطلاق هواتف بتقنية الجيل الخامس 5G للعام المقبل 2020 إلى حين استقرار أداء التقنية وانتشارها بشكل أفضل.

ومن المرجح أن يزوّد الهاتف الذي سيحل محل هاتف آيفون XS بكاميرا خلفية ثلاثية في الخلف، مع تزويد جميع الهواتف الجديدة ببطاريات بسعة أكبر وميزة الشحن العكسي، بالإضافة إلى معالج A13 الجديد الذي سيعزّز الاستفادة من نظام التشغيل iOS13 الجديد الذي سيطلق خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن المحتمل أن تطرح آبل هاتفاً أرخص بشاشة إل سي دي، على غرار هاتف آيفون SE الذي أطلقته الشركة في 2016.

ومن المتوقع أن تكشف الشركة كذلك عن تحديثات بخصوص خدمة ألعاب آبل آركيد وآبل تي في+، بالإضافة إلى برامج التشغيل الجديدة iOS13، وiPadOS 13، وtvOS13 المرتقبة.

كما يتوقع أن تسلّط الشركة الضوء على جهاز ماك بوك برو 16 ذي التصميم الجديد بشاشة مقاس 16 بوصة مع لوحة مفاتيح مُحسّنة، فيما قد تحتوي ساعة آبل واتش الجديدة على العديد من الإضافات الجديدة ضمن إطارات من التيتانيوم والخزف.