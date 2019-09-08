كيف يعالج هاتف هواوي الجديد فجوة غوغل؟

المصدر: وكالات

كشفت شركة هواوي الصينية عن موعد إطلاق هاتف هواوي ميت 30، وسيطلق في 19 سبتمبر الجاري، في مدينة ميونيخ الألمانية، ولكن دون وجود غوغل وذلك بسبب سحب ترخيص نظام الأندرويد من هواتف هواوي ضمن العقوبات الأمريكية.

سيتم إطلاق Huawei Mate 30 في 19 سبتمبر في ميونيخ، يأتي هذا في ظل أنه ما زال من غير الواضح كيف تملأ ثاني أكبر شركة مُصنعة للهواتف الذكية في العالم الفجوة التي خلفها التخلي عن متجر تطبيقات Google Play وتطبيقات Google الرئيسية مثل Maps.

أعلنت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة عن تاريخ إصدارها عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها بعنوان "إعادة التفكير في الإمكانيات".

حتى الآن، تعتمد جميع هواتف Huawei الذكية على نظام تشغيل Android من Google ومجموعة من تطبيقات Google الأساسية، ولكن في وقت سابق من هذا العام أدرجت الحكومة الأمريكية الشركة في قائمة شركة متهمة بالتجسس، مما يمنع الشركة بشكل فعال من ترخيص التطبيقات المطورة في الولايات المتحدة.

وفي أغسطس الماضي، كشفت شركة هواوي أنها قامت ببناء نظام تشغيل جديد يسمى Harmony OS، والذي ادعت أنه يمكن أن يحل محل Android على Google "فورًا" إذا لزم الأمر.

يزعم هواوي أن نظام تشغيل الهاتف المحمول الجديد يمكنه تشغيل 60 في المائة أسرع من نظام Android، ولكن من غير المرجح أن يتم عرضه على جهاز Mate 30.

تعني الطبيعة المفتوحة المصدر لنظام Android أن هواوي ستتمكن من الاستمرار في تشغيل إصدار محدود من Android دون الحاجة إلى الحصول على ترخيص.

صرحت هواوي دائمًا بأنها تفضل مواصلة العمل مع الشركات الأمريكية لتطوير هواتفها، على الرغم من أن هذا يبدو غير مرجح بالنظر إلى الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين.

منذ أن تم إدراج Huawei في قائمة الكيانات، تم تقديم أكثر من 130 طلبًا إلى وزارة التجارة الأمريكية من قبل الشركات التي ترغب في بيع البضائع والخدمات للشركة الصينية.

تشير الشائعات المحيطة بـ Mate 30 إلى أن Huawei تخطط لإدخال عدد أكبر من عدسات الكاميرا، مع وجود مساحة مسربة تكشف عن مساحة تصل إلى خمس عدسات خلفية، من المحتمل أيضًا أن يدعم الهاتف الجديد اتصال 5G.