ما الفرق بين هاتفي آيفون 11 وآيفون11 برو المرتقبين؟

المصدر: وكالات

ينتظر عشاق أجهزة آبل في مختلف أنحاء العالم صدور آيفون 11 وآيفون 11 pro والمنتظر ظهورهما في الأسواق العالمية خلال نحو أسبوع، حيث يأتي بميزات مثيرة من شأنها لفت أنظار المستخدمين.

وعرض موقع "knowyourmobile" مقارنة سريعة بين الهاتفين عرض خلالها أهم نقاط الاختلاف والتشابه بين الهاتفين، لإتاحة للمستخدمين إمكانية المفاضلة فيما بينهما، وجاءت مواصفات الهاتفين كما يلي.

آيفون 11

الشاشة: 6.1 بوصة "إل سي دي" بجودة 2436×1125 بكسل.

الحجم: طول 150.9 مم × عرض 75.7 مم × سُمك 8.3 مم.

الوزن: 194 غراما.

السعة التخزينية: ثلاث فئات 64 أو 128 أو 256 غيغابايت.

المعالج: A13.

الكاميرا الأمامية: جودة صور 12 ميغا بكسل وفيديو 1080 بكسل.

الكاميرا الخلفية: جودة صور بعدسة مزدوجة 12 ميغا بكسل وزاوية واسعة وفيديو 4K.

البطارية: تدوم حتى 13.5 من الاستخدام المتنوع.

مقاومة الماء: مقاوم للماء تحت عمق 1.5 متر لمدة نصف ساعة.

ميزات أخرى: التعرف على الوجه، شحن لاسلكي ثنائي.

آيفون 11 Pro

الشاشة: 5.8 بوصة "أوليد" بجودة 2436×1125 بكسل.

الحجم: طول 143.6 مم × عرض 70.9 مم × سُمك 7.7 مم.

الوزن: 177 جم.

السعة التخزينية: ثلاث فئات 128 أو 256 أو512 غيغابايت.

المعالج: A13.

الكاميرا الأمامية: جودة صور 12 ميغابكسل وفيديو 1080 بكسل.

الكاميرا الخلفية: صور بعدسة ثلاثية 12 ميغابكسل وزاوية عريضة، فيديو 4K.

البطارية: تدوم حتى 12.5 ساعة من الاستخدام المتنوع.

مقاومة الماء: مقاوم للماء تحت عمق 1.5 متر لمدة نصف ساعة.

ميزات أخرى: التعرف على الوجه وشحن لا سلكي ثنائي.

يذكر أن موقع "تايمز ناو" التقني المتخصص أشار إلى أن "آبل" أعلنت عن الموعد الخاص بالطلبات المسبقة للبيع لهواتف آيفون في 13 سبتمبر الجاري، أي بعد 3 أيام فقط من الإعلان عنه في مؤتمر صحفي عالمي.

كما أشار إلى أن عمليات البيع ستبدأ يوم 20 سبتمبر الجاري، أي بعد 7 أيام من طرحه بنظام "الطلبات المسبقة" للبيع.

وأكدت آبل أن الهواتف الثلاثة من نسخة "آيفون 11" سيتم طرحها دفعة واحدة، ولن تطرحها بشكل تدريجي، كما اعتادت الشركة الأمريكية.