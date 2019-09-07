«أوبو» توفّر «رينو 5G» في أسواق الإمارات 29 الجاري

المصدر: دبي - البيان

تتهيأ «أوبو» OPPO، لإطلاق هاتفها الذكي الأول المزود بتقنية الجيل الخامس والجاهز للطرح التجاري في دول مجلس التعاون فيما سيتم إطلاقه على نطاق أوسع في الإمارات اعتباراً من 29 سبتمبر.

ويجمع جهاز «أوبو رينو OPPO Reno 5G بين الجيل المقبل للاتصال بتقنية الجيل الخامس 5G والأداء الفائق الذي تتميز به سلسلة هواتف «أوبو رينو» ليوفر للعملاء تجربة فائقة سواء للاستخدامات العملية أو الألعاب. وبات الهاتف الذكي متوفراً في دول مجلس التعاون الخليجي حصرياً عبر متاجر «اتصالات» وبوابتها الإلكترونية eShop حتى 28 الجاري .

وقال أندي شي، رئيس «أوبو» في الشرق الأوسط وأفريقيا: يمثل هاتف «رينو 5G» استمرارية للابتكار الفائق الذي تميزت به سلسلة هواتفنا الرائدة «رينو» ويضيف على هذه الفئة المتميزة قوة إضافية تتجسد في تقنية الجيل الخامس، فمن خلال تقنية الجيل التالي من الاتصال، سيتيح هاتف «رينو 5G» للمستخدمين إمكانية اختبار العالم من حولهم عبر مزيد من السبل الجديدة التي تشمل سرعة التنزيل وتجربة الألعاب الفائقة ومشاهدة مقاطع الفيديو عبر الإنترنت دون تقطع والكثير غير ذلك.

ولا شك في أن سلسلة «أوبو رينو» وتقنية الجيل الخامس يعتبران مزيجاً مثالياً للباحثين عن هواتف ذكية تواكب أنماط حياتهم المفعم بالمغامرة. وتعتبر «أوبو» رائدة في الهواتف الذكية والاتصال بتقنية الجيل الخامس، فهي مساهم رئيسي في توحيد معايير الجيل الخامس وأتمت بنجاح أول اتصال بالإنترنت عبر تقنية الجيل الخامس في أكتوبر 2018، لترسي بذلك قاعدة متينة لإطلاق هواتف «رينو 5G» الذكية.

وعلاوة على الكاميرا ذات العدسة فائقة الوضوح بدقة 48 ميجابكسل، يمتاز هاتف «رينو 5G» بمستشعرات كبيرة بحجم 1 /‏‏ 2.0 بوصة وفتحة غالق واسعة بمساحة f /‏‏ 1.7، إضافة إلى برنامج تحسين الصور متعدد الإطارات ونظام التصوير بالمدى الديناميكي العالي (HDR) والذي يقي المستخدمين من فرط الإضاءة ويتيح التقاط تفاصيل مذهلة في ظروف الإضاءة المنخفضة.

وتتيح تقنية تحسين صور البورتريه التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي للمستخدمين أثناء التصوير الليلي إمكانية التفريق بين موضوع الصورة والخلفية الأمر الذي سيضمن الحفاظ على لون البشرة الطبيعي والتقاط صورة احترافية مذهلة.