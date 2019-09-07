«إل جي سيغنيتشر» توسّع منتجاتها لتلبية الطلب

المصدر: دبي - البيان

تعمل «إل جي سيغنيتشر» LG SIGNATURE، التي تعتبر أول علامة تجارية فائقة الخصائص من «إل جي إلكترونيكس» على توسيع مجموعة منتجاتها لتلبية الطلب المتزايد.

ويوفر تلفاز OLED TV W تبايناً غير محدود مع شاشة «أوليد» النحيفة، التي تمتزج بسلاسة في المنزل الحديث اليوم. ويوفر التلفاز بفضل وحدات البكسل ذاتية الإضاءة ومعالج إل جي Alpha 9 الذكي المتطور من الجيل الثاني ألواناً غنية وتبايناً لتجربة مشاهدة لا تضاهى.

ويمتاز بإمكانات صوتية فائقة بفضل مكبرات الصوت الفريدة، التي تعزز نشر الصوت للحصول على نوعية صوت أكثر دقة ولطفاً ويكمله نظام «دولبي أتموس» للأصوات المحيطة الذي يمنح المستخدمين تجربة مشاهدة منزلية بجودة السينما.