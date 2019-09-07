«إس 1» هاتف ذكي يركّز على الذكاء والأمن

المصدر: دبي - البيان

كشفت شركة فيفو عن هاتفها الذكي الجديد «إس 1» S1 في السوق الإماراتي. ويجمع الجهاز الجديد بين أحدث تقنيات التصوير الفوتوغرافي التي تتميز بها فيفو، إلى جانب تقنيات الأمن التي تحمي خصوصية المستخدم، وكل ذلك تضمن تصميماً خارجياً غاية في الأناقة لتكتمل الصورة.

وتم تزويد S1 بكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسيل وكاميرا خلفية ثلاثية بتقنية العرض الكامل لتقديم مستويات متقدمة من التصوير الاحترافي، ومع بصمة الإصبع المدمجة في الشاشة، والبطارية بسعة 4500 مللي أمبير، بالإضافة إلى التجهيزات المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي الأحدث في السوق مثل تقنيات تجميل الوجه وبرامج المساعدة الشخصية، يضمن هاتف S1 منح مستخدميه تجربة استثنائية مع أجهزتهم الجديدة.