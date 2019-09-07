«دل تكنولوجيز» تطرح وحدة حوسبة مكتبية مبتكرة

المصدر: دبي- البيان

تعتبر وحدة الحوسبة المكتبية المبتكرة «أوبتيبليكس ألترا» OptiPlex 7070 Ultra، التي أطلقتها «دل تكنولوجيز» مؤخراً فئة جديدة تماماً من أجهزة الحاسوب المكتبية.

وتخزّن «أوبتيبليكس ألترا 7070» تقنياتها الصغيرة والقوية رأسياً داخل حامل شاشة نحيل التصميم وخفيف الوزن، ما يخلق أذكى تصميم لوحدة حوسبة مكتبية، تتميز بصغر حجمها الذي لا يكاد يشغل حيزاً على سطح المكتب.

وتتمتع الوحدة بتصميم جميل وموفر للمساحة ليحدّ من الفوضى على سطح المكتب، بالرغم من كونه مؤلفاً من وحدات متكاملة تمكّن العملاء من ترقية الحاسوب تعديل مواصفاته حسب الحاجة طوال دورة حياة المنتج. ويمكن ترقية الحاسوب الشخصي الأول ذي المساحة الصفرية من «دل» والشاشة، وصيانتهما بشكل منفصل.