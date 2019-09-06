«سامسونغ» تطلق «غالاكسي فولد» في كوريا اليوم

المصدر: سيئول - البيان

أعلنت شركة «سامسونغ» أنها ستطلق اليوم في كوريا الهاتف الجديد القابل للطي «غالاكسي فولد»، والذي يجسد فئة جديدة تماماً في قطاع الأجهزة المحمولة، ليتم إطلاقه لاحقاً في دول مختارة مثل فرنسا وألمانيا وسنغافورة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وغيرها، باللونين الأسود والفضي. وسيتمكن المستهلكون من استشراف المستقبل بأقصى سرعات متاحة للشبكات، بفضل القدرة على استخدام الهاتف الجديد بتقنية الجيل الخامس في بلدان محددة.

تم تصميم الهاتف لإلهام المستهلكين لاختبار تجارب جديدة: فعند الطي، يمكن الوصول إلى التطبيقات الأساسية، التي يفضلها المستخدم على الشاشة بشكل مريح وباستخدام يد واحدة، بينما يقدم الهاتف عند فتحه طريقة جديدة فعالة لإدارة المهام المتعددة ومشاهدة مقاطع الفيديو وممارسة الألعاب، على شاشة عرض لا متناهية قابلة للطي مقاس 7.3 بوصات.

وقامت «سامسونغ» خلال الأشهر القليلة الماضية بتطوير هاتف القابل للطي لتوفير أفضل تجربة ممكنة، ليس فقط على مستوى التصميم والتصنيع وحسب، حيث بذلت جهوداً كبيرة لإعادة التفكير بالتجربة المتكاملة للمستهلك.

وقال دي جي كوه، الرئيس والمدير التنفيذي لقسم اتصالات الأجهزة المتنقلة وتكنولوجيا المعلومات في سامسونغ: «نحن متحمسون لإصدار هذه التكنولوجيا في عالم الهواتف وتمكين المستهلكين من تجربتها. لقد أظهر المستهلكون تفاعلاً إيجابياً لناحية استخدام الشاشات الأكبر حجماً، ويوفر التصميم الثوري للهاتف شاشة أكبر وتجربة استثنائية مع الحفاظ على المرونة لناحية القدرة على استخدامه هاتفاً متنقلاً، وهذا ما نسميه ابتكار تجربة جديدة للهاتف الجوال بما يتناسب مع زحمة الأعمال اليومية للمستخدمين».