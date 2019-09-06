مليار هاتف أندرويد عرضة لهجمات التصيد الاحتيالي

المصدر: نيويورك- وكالات

حذر باحثون من أن أكثر من مليار هاتف ذكي، يعمل بنظام «أندرويد»، بما في ذلك هواتف من أكبر الشركات المصنعة في العالم، معرضة لهجمات إلكترونية خطيرة للغاية من شأنها سرقة المعلومات الشخصية.

واكتشف باحثو شركة «تشيك بوينت» نوعاً جديداً من هجمات التصيد الاحتيالي تستهدف هواتف أندرويد يمكنها خداع المستخدمين من أجل تثبيت إعدادات ضارة على أجهزتهم عبر رسائل وهمية.

وجرى اكتشاف أن الهجمات كانت ناجحة بالنسبة لمعظم هواتف أندرويد الحديثة، وبالنظر إلى أن شركات سامسونغ؛ وهواوي؛ وإل جي؛ وسوني تمثل أكثر من 50% من جميع هواتف أندرويد، فإنه من الواضح أن نطاق الهجوم أوسع بكثير.

ويسمح الخلل للمتسللين بسرقة عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالمستخدمين عبر رسائل (SMS) المزيفة المصممة خصيصاً لاعتراض البريد الإلكتروني الصادر والوارد إلى هواتف أندرويد.