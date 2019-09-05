هونر تكشف النقاب عن معالج كيرين 980 الأول بالعالم

المصدر: البيان الالكتروني

صمّمت شركة هونر معالج فائق يمتاز بالخصائص المدعمة بالذكاء الاصطناعي والأداء المتطور الذي يلبي احتياجات المستخدمين، حيث يمتلك معالج 980 كيرين بقياس 7 نانومتر وحدة معالجة مركزية ووحدة معالجة عصبونية ثنائية، كما أنه المحرّك المثالي الذي يشغّل هاتف HONOR 20 PRO موفراً للجيل القادم من التطبيقات الإبداعية والترفيهية التي ستلبي كافة احتياجات المستخدمين في الهاتف الذكي.

ويعمل المعالج مستشعر الكاميرا بدقة 48 ميجابيكسل إلى جانب قدرات تعلم الآلة في معالجKirin 980 قياس 7 نانومتر لتوفير وضع التصوير الجديد AI Ultra Clarity. كما هو متعارف يتسبب تكبير وتصغير الصور عادةً بتأثّر جودة الصورة، إلا أنّ وضع 48MP AI Ultra Clarity سيتيح للمستخدمين التقاط صور عالية الجودة تحتفظ بجودة تفاصيلها دون خسارة أي منها حتى عند تعديلها. مما يجعل هذا الهاتف الرفيق المثالي لأي مصور يرغب بالتقاط الصور في بيئة منخفضة الإضاءة.

وتم تجهيز هاتف HONOR 20 PRO، في ما يخص ألعاب الفيديو، بخاصية GPU Turbo 3.0 الرائدة في القطاع، وهي ميزة تعزز إمكانات ألعاب الهاتف عبر تزويد المستخدم بتجربة مرئية غامرة. وتعاونت العلامة عند تصميم هاتف HONOR 20 PRO مع ما يقرب من 25 من شركات الألعاب المحمولة بناءً على طلب المستهلكين. أيضاً يوفر معالج Kirin 980 بحجم 7نانومتر المدعّم بالذكاء الاصطناعي والمعزز بـ cortex-A76 ووحدة المعالجة العصبونية الثنائية، للمستخدمين تجربة رائعة عند التنقّل.

ويستطيع المعالج Kirin 980 بحجم 7نانومتر المدعّم بالذكاء الاصطناعي تحسين اتصال الهاتف الذكي. ويُعد ذلك من العناصر المهمة في الاقتصاد الحالي الذي يعتمد على التطبيقات، حيث يفضل المستهلكون السلع والخدمات حسب الطلب. لذلك تم تعزيز HONOR 20 PRO بجهاز GPS مزدوج التردد لتحديد المواقع، يدعمه المعالج لتحديد مسار الموقع المستهدف بدقة أكبر عند الاستخدام اليومي.