تسريب مواصفات هاتف هواوي الخارق

المصدر: وكالات

أظهر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي نموذجا مفصلا ثلاثي الأبعاد عن تصميم هاتف هواوي الجديد "مات-30 برو" الذي تم إنشاؤه بناء على الرسومات المسربة.

وقام بتجسيد النموذج المسرب، الذي كان من المنتظر الكشف عنه رسميا في 19سبتمبر الجاري هو "أونليكس" الشهير بالتعاون مع موقع "برايس بابا" الهندي.

الميزة الرئيسية للهاتف الذكي من حيث المظهر ستكون شاشة "الشلال" - تسمى الآن الشاشات التي تتجه بقوة إلى الوجوه الجانبية.

وتمكن المهندسون من إطلاق أول هاتف ذكي في التاريخ بدون أزرار صوت ميكانيكية، إذ يحتوي جهاز "مات-30 برو" على زر ميكانيكي واحد فقط لعرض الفيديو والصور بدقة عالية. سيكون عليك ضبط مستوى الصوت بطريقة تعمل باللمس، على الأرجح عن طريق تمرير مساحة معينة من الشاشة على حافة العلبة.

الهاتف الذكي كبير للغاية فيبلغ طوله 158.1ملم، بينما العرض يصل إلى 73.6 فيما يقدر سمكه بـ 8.7 ملم. علاوة على ذلك، في منطقة وحدة الصورة الضوئية المستديرة على اللوحة الخلفية، يصل سمكها إلى 9.7 مم.

ووفقا للتسريبات، يحمل الهاتف الجديد 4 كاميرات بعضها سيكون بدقة 40 ميغابيكسل بالإضافة إلى ميزات ستطهر لأول مرة وستكون مميزة، ومستشعر 8 ميغابكسل مع عدسة تليفوتوغرافي 5x ومستشعر عمق "توف".

ويستخدم جهاز "مات-30 برو" معالج هواوي "هيسيليكون" الجديد، والذي يتوقع الإعلان عنه في معرض "اي اف آ-كيرين990" والذي يمكن أن يكون مزودا بوحدة كاملة من الجيل الخامس.

يشار إلى أن الشركة المذكورة كشفت في 23 من شهر يوليو الماضي عن هاتف "هونور-90" المتطور وسط توقعات بأن يصبح من أكثر الهواتف شعبية ورواجاً في الأسواق.