بشرى سارة لمستخدمي هواتف أندرويد

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت "غوغل" الإصدار الأحدث لنظام تشغيل الهواتف الذكية "أندرويد" الذي يتمتع بشعبية واسعة، أمس الثلاثاء 3 سبتمبر.

ويحمل التحديث الجديد لنظام التشغيل اسم "أندرويد 10" وستكون مجموعة هواتف "بيكسل" من "غوغل"، أول من يتلقى التحديث بما في ذلك "بيكسل 3" و"بيكسل 3 إكس إل" وغيرها.

وسيصبح التحديث متاحا لهواتف "سامسونغ" و"سوني" وغيرها من الأجهزة التي تستخدم نظام التشغيل "أندرويد"، خلال الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة.

ويمثل تحديث "أندرويد" الجديد، تحولا كبيرا للنظام، مختلف عن الإصدارات السابقة له، ويتضمن مجموعة من الميزات الرئيسية، أهمها:

1- اسم جديد:

اعتادت "غوغل" على تسمية الإصدارات الجديدة من نظام تشغيلها بأسماء مميزة أغلبها يحمل بعض أسماء الحلويات مثل "أندرويد أوريو" وأندرويد نوغا" وغيرها، لكن التحديث الجديد سيحمل ببساطة اسم "أندرويد 10".

ويأتي الاسم الجديد كجزء من إصلاح شامل للتصميم والعلامة التجارية والشعار، والذي يهدف إلى تسهيل وصول المستخدمين إلى نظام التشغيل، وكذلك فهم إصدار "أندرويد" الأحدث.

وقالت "غوغل": "كنظام تشغيل عالمي، من المهم أن تكون هذه الأسماء واضحة وموثوقة للجميع في العالم. لذلك، سيستخدم هذا الإصدار التالي من أندرويد ببساطة رقم الإصدار ويطلق عليه اسم أندرويد 10".

2- شعار جديد:

جنبا إلى جنب مع الاسم الجديد، كشفت "غوغل أيضا أن "أندرويد 10" سيحمل شعارا جديدا، حيث يتميز الشعار عادة بروبوت "أندرويد" الشهير، وقد تم تغييره في النسخة الجديدة من اللون الأخضر إلى اللون الأسود.

وأوضحت "غوغل": " إنه تغيير بسيط، لكننا وجدنا أن القراءة باللون الأخضر صعبة، خاصة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقات البصرية .. لذلك توصلنا إلى مجموعة جديدة من الألوان التي تحسن الرؤية".

3- تحسين الأمن والخصوصية:

يوجد أكثر من 2.5 مليار جهاز حول العالم يستخدم "أندرويد"، ما يعني أن أي ثغرة أمنية يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة على المستخدمين.

وعلى أمل حماية مستخدميها، أضافت "غوغل" العديد من ميزات الأمان والخصوصية إلى الإصدار الجديد من نظام تشغيلها، حيث سيطلب نظام "أندرويد" الآن، من التطبيقات أذونات بشكل متكرر أكثر عند الوصول إلى بيانات مواقع المستخدمين، وكذلك تحسين التشفير بفضل دعم "تأمين طبقة النقل" (TLS.13)، وفقا لروسيا اليوم.

4- دعم الهواتف الذكية القابلة للطي والجيل الخامس للإنترنت 5 G:

سيكون نظام "أندرويد 10" أول نظام تشغيل يدعم الهواتف الذكية القابلة للطي وتقنية الجيل الخامس من الإنترنت.

5- الوضع المظلم:

من المتوقع أن يقدم "أندرويد 10" الوضع المظلم على مستوى النظام، وتشير الشائعات ‘لى أن المستخدمين سيكونون قادرين على تشغيل وإيقاف الميزة بشكل سهل الاستخدام مباشرة عن طريق قائمة الإعدادات السريعة.

6- دعم نظام التنقل بالإيماءات:

يقدم "أندرويد 10" طريقة جديدة للتنقل بين التطبيقات، وهي الطريقة التي تعتمد على السحب أو التمرير على الشاشة (الايماءات)، مع إزالة زر العودة Back، بحيث يمكن الآن للمستخدم السحب من جانبي الشاشة للعودة أو الرجوع.

7- التعليق المباشر:

تسمح ميزة التعليق المباشر Live Caption، للمستخدمين بعرض تعليق نصي لحظي لجميع المقاطع الصوتية أو المرئية المحفوظة على الجهاز، وسوف تُطلق في وقت لاحق من العام الحالي، ولهواتف بكسل فقط في الوقت الراهن.

8- الردود الذكية:

يستخدم "أندرويد 10" تقنية تعلم الآلة لتشغيل ميزة الرد الذكي، والتي تم دمجها الآن في نظام الإشعارات في "أندرويد"، وفقا لـ"غوغل"، ما يسمح لأي تطبيق مراسلة باقتراح ردود في الإشعارات.

9- وضع التركيز:

يعمل وضع التركيز Focus Mode الجديد، على تعطيل التطبيقات المُلهية، حيث يمكن للمستخدم تحديد التطبيقات التي يجدها مشتتة، مثل البريد الإلكتروني أو الأخبار وغيرها، وإسكاتها حتى يخرج من وضع التركيز.

10- ضوابط جديدة للرقابة الأبوية:

كشفت "غوغل" أنه من أجل مساعدة العائلات والأطفال على إيجاد توازن أفضل مع التكنولوجيا، ستدمج المميزات التي يوفرها تطبيق Family Link بدءا من أندرويد كيو"، بحيث توفر للعائلات تحكما أفضل في كيفية استخدام أطفالهم للأجهزة الذكية، بالإضافة إلى توفير ميزات جديدة مثل القدرة على تحديد مواعيد زمنية لاستخدام التطبيق ووقت المكافأة.