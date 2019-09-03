توقعات بإطلاق هاتف «سامسونغ» القابل للطي 6 الجاري

المصدر: دبي - البيان

كشفت صحيفة «الصن» البريطانية أن شركة «سامسونغ» الكورية تستعد لإعادة إطلاق هاتفها الذكي «غلاكسي فولد» القابل للطي من جديد للتجربة، بعد أشهر من بدايته الفاشلة. وتوقعت الصحيفة أن تتم إعادة إطلاق الهاتف يوم 6 سبتمبر الجاري.

يتواكب هذا التاريخ مع افتتاح «إيفا برلين»، وهو معرض برلين الصناعي وأحد أقدم المعارض الصناعية والتجارية في ألمانيا والعالم، حيث ستكون «سامسونغ» حاضرة فيه.

وذكر تقرير لـ«سكاي نيوز» أنه في فبراير الماضي، كشفت «سامسونغ» عن «غلاكسي فلود» بهدف البدء في بيعه خلال أبريل الماضي، لكن بعد عرض عينة منه على الصحفيين التقنيين ظهر عدد من المشاكل.

وأظهر الجهاز الجديد مشاكل تتعلق بالشاشة في الاستخدام، حيث عانى عدد من الصحفيين، الذين زودوا بهذا الجهاز من مشاكل تتعلق بالشاشة، حيث كان يعمل الجهاز بشكل سيئ بعد يوم واحد فقط من استخدامه.

وبعد ذلك أصدرت «سامسونغ» بياناً بشأن المشاكل، التي واجهت المراجعين لهاتفها الأول القابل للطي «غلاكسي فولد». ووفقا للبيان، قالت سامسونغ إنها تلقت عدداً من التقارير عن هاتفها، مشيرة إلى أنها تفحص الوحدات المتضررة.

وطالبت سامســـونغ بعدم إزالة الشاشة الـــواقية العليا عن الهاتف، كون هذا يتســـبب في ضـــرر للشاشة، ومعاناتها من الخدوش. وأوضحت أن إزالة الطبقة الواقية أو إضافة مواد لاصقة أخرى إلى الشاشة الرئيسية للهاتف تضر بالشاشة، مشيرة إلى أنها ستدرج هذه المعلومات بشكل واضح للعملاء.