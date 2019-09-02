«غوغل» تكتشف ثغرات أمنية في هواتف «آيفون»

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

قال الباحثون في مشروع أمن المعلومات «بروجيكت زيرو» التابع لشركة «غوغل» إنهم اكتشفوا العديد من مواقع الإنترنت التي تعرضت للقرصنة تمكنت من زرع برامج تجسس على هواتف مستخدمي الهواتف الذكية «آيفون» منذ سنوات.

وبحسب الباحثين، فإنه إذا دخل المستخدم إلى أحد هذه المواقع باستخدام هاتف «آيفون» فإن الرسائل والصور وبيانات الموقع الموجودة على هاتفه الشخصي ستكون عرضة للسرقة.

وذكر موقع «سي نت دوت كوم» أن «غوغل» سلمت هذه النتائج لشركة «آبل» في وقت سابق من هذا العام، وأنه تم سد هذه الثغرات في نفس تحديث برامج الحماية التي قضت على الثغرة الأمنية المعروفة باسم «فيس تايم».

وقال آيان بير، من مشروع «بروجيكت زيرو»، في رسالة: «لم يكن هناك أي تمييز في الاستهداف، مجرد الدخول إلى موقع تعرض للقرصنة كافٍ لكي ينجح القراصنة في مهاجمة جهـــازك، وإذا نجح هذا فإنهم يتمكنون من زرع برنامج تجسس عليه».