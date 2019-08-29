«سامسونج» تطلق «جلاكسي نوت 10» في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

كشفت شركة «سامسونج» الخليج للإلكترونيات، الستار، عن هاتفها الجديد Galaxy Note10، خلال حفل إطلاق أقيم في مدينة جميرا في دبي.

ويجمع الإصدار الأحدث في سلسلة هواتف Galaxy Note بين التصميم الأنيق والأداء القوي ووسائل تعزيز الإنتاجية، وسيكون الهاتف متاحاً في الأسواق بدءاً من 30 أغسطس 2019 في جميع متاجر التجزئة الكبرى ومتاجر علامة «سامسونج» في الإمارات، وعلى موقع الشركة بألوان جلو أورا، أسود أورا، وأبيض أورا.

وقال طارق صباغ رئيس قسم مجموعة المعلومات والهواتف النقالة في «سامسونج» الخليج للإلكترونيات: «تم تصميم كل عنصر من عناصر الهاتف للمستخدمين الذين يبحثون عن الأفضل، فسواء كان المستخدم ينجز مشروعاً للعمل، أو يستمتع بالتقاط مقاطع الفيديو، أو يرغب بممارسة ألعابه المفضلة، فإن الجهاز سوف يساعدهم على القيام بذلك بشكل أسرع وأفضل».