هواوي برو 30 يتربع على عرش إصدارات الشركة

المصدر: البيان الإلكتروني

تبذل شركات إنتاج الهواتف الذكية اليوم جهوداً مركزة في اتجاه تطوير الهواتف من الفئة الممتازة. هذا القطاع يمتاز بأجهزة تضم أفضل التقنيات المتوفرة حالياً وأكثرها تقدماً.

ومن أهم الشركات التي تركز على تقدم هذا القطاع، شركة هواوي، إذ نجحت في إطلاق أجهزة ذكية حققت نجاحات باهرة بما تتضمنه من عتاد قوي وما تتصف به من تصميم خارجي رائع ومتانة عالية ومزايا تتمحور حول تلبية أقصى احتياجات المستخدمين وتمنحهم تجارب مميزة غير مسبوقة.

وتجسد ذلك في الفترة الأخيرة بإطلاق هواوي لهاتفها الذكي HUAWEI P30 Pro، الذي ما زال يتربع على قمة إصدارات هواوي من الهواتف الذكية الممتازة ليصبح سريعاً أحد أكثر الأجهزة التي يفضلها المستخدمون من هذه العلامة التجارية العالمية.

جمع الهاتف الذكي HUAWEI P30 Pro جوائز وأوسمة وإشادات متعددة، ولمع اسمه سريعاً منذ إطلاقه ليصبح في صدارة الهواتف المفضلة لدى المستخدمين في فئة الأجهزة الممتازة.

ويشهد على هذا أن هواوي سجلت بيع 10 ملايين وحدة منه خلال وقت قياسي لم يتجاوز 85 يوماً، ثم سرعان ما عززت مكانته في السوق بتقديم خيارات ألوان أوسع وخيارات سعات التخزين متعددة لذاكرته، والتي أطلقتها هواوي لاحقاً لتلبية احتياجات طيف أوسع من المستخدمين.

وإذا أردنا أن نلخص وصفنا للهاتف الذكي HUAWEI P30 Pro فيكفي أن نقول إنه الجهاز المزود بأقوى مستويات عتاد الهواتف الذكية والجهاز المصمم بأرقى معايير الجمال والأناقة مع تضمنه من المزايا ما يلبي حاجة كل مستخدم، ليجسد الهاتف الذكي المطلق.

من أهم المزايا التي يقيمها النقاد والمستخدمون في الهواتف الذكية كاميراتها، ولأن سلسلة P من هواوي مشهورة بمزايا كاميرتها القوية فليس مستغرباً أن يواصل الهاتف الذكي HUAWEI P30 Pro الالتزام بهذه التقاليد بتقديمه كاميرا متفوقة فريدة بمزاياها.

يتضمن الهاتف HUAWEI P30 Pro أول كاميرا رباعية العدسات من لايكا في العالم، وهي قادرة على معالجة الأمر حتى في حالات الإضاءة الصعبة لتنتج صوراً ومقاطع فيديو مذهلة بأقصى درجات السهولة.

ويعود الفضل في ذلك إلى مجموعة الكاميرا الرباعية المكونة من كاميرا رئيسة بدقة 40 ميجابكسل والمزودة بمستشعر سوبر سبكتروم من هواوي، والكاميرا بدقة 20 ميجابكسل عريضة زاوية التصوير جداً، وكاميرا تصوير المشاهد البعيدة بدقة 8 ميجابكسل والمزودة بقدرة تقريب سوبر زوم وكاميرا تي أو إف(ToF) من هواوي التي تتيح تطبيق مؤثرات بوكيه غنية. وبهذا يستطيع المستخدم التصوير في الإضاءة الخافتة أو المنخفضة والتقاط الصور الشخصية المذهلة أو تقريب المشاهد حتى 50 مرة.

ويمتاز نظام الكاميرا في هذا الهاتف أيضاً بجودة عالية في تصوير الفيديو، إضافة إلى أنه يوفر طريقة جديدة مبتكرة لتصوير الفيديو من زاويتن مختلفتين تدعى "الفيديو بزاوية التصوير المزدوجة" وتتيح للمستخدم الإبداع دون حدود. تعتمد هذه الميزة على كاميرتين مختلفتين لتصوير المشهد ذاته، فتسجله بلقطة قريبة وزاوية تصوير عريضة في الوقت ذاته، وتقسم حين ذلك الشاشة إلى نصفين لإظهار المشهد من الزاويتين جنبًا إلى جنب.

مظهر يذهل الأبصار

يتمتع الهاتف الذكي HUAWEI P30 Pro بنموذج لوني فريد متدرج الطيف يجعله مميزاً عن كل الهواتف الذكية الأخرى، فطريقة طلائه بالألوان مستوحاة من جمال المسطحات المالحة وكيف ينعكس الضوء عليها في النهار. وكان ذلك نتيجة مئات التجارب التي أجراها مهندسو هواوي على نماذج الطلاء فكانت النتيجة طلاء الهاتف HUAWEI P30 Pro بأطياف متناغمة من التدرجات اللونية المختلفة والفريدة لتشكل أحدث اتجاه مفضل لدى المستخدمين في تصميم مظهر الهواتف الذكية.

وتتنوع ألوان هذا الهاتف بين الأبيض الكريستالي وأزرق الفجر ولون شروق الشمس العنبري والأسود الأنيق والأبيض اللؤلؤي الذي أطلق مؤخرًا ليمنحه كل لون هويته الخاصة وينسجم مع أناقة كل مستخدم.

أداء قوي بالاعتماد على أفضل مكونات عتادية

يتضمن الهاتف الذكي HUAWEI P30 Pro تحت سطحه مجموعة مدهشة من المكونات العتادية القوية جداً، منها بطاريته الرئيسة بقدرة 4200 مللي أمبير ساعة، لتمنح المستخدم الطاقة طوال أكثر من يوم من الاستخدام الكثيف للجهاز. وحين تنفد شحنتها، لن يحتاج المستخدم إلا إلى دقائق قليلة لإعادة شحنها مرة أخرى بسرعة عالية بفضل شاحن هواوي سوبر تشارج باستطاعة 40 واط الذي يعيد شحنها إلى 70% من طاقتها خلال 30 دقيقة فقط. وللمستخدم أن يختار أيضاً شحنها لاسلكياً باستخدام الشاحن اللاسلكي سوبر تشارج باستطاعة 15 واطاً من هواوي، فهو يباع بصورة منفصلة. ولا تقف خيارات الاستفادة من البطارية هنا، إذ توفر على المستخدم تكلفة شراء بطارية إضافية لشحن الهواتف والأجهزة الأخرى، فهي تعمل كبنك طاقة لشحنها أيضاً من خلال تقنية الشحن العكسي اللاسلكي من هواوي شريطة أن تدعم تلك الأجهزة معيار الشحن اللاسلكي Qi.

يتضمن الهاتف HUAWEI P30 Pro أيضاً رقاقة المعالج كيرين 980، وهو أسرع معالجات هواوي حتى اليوم، وهو يتيح للهاتف العمل بأداء عال غير مسبوق مع قدرة فائقة على التقاط أفضل الصور بالاعتماد على قدرات الذكاء الاصطناعي المتضمنة فيه. كما نجد في الهاتف تقنية معالج الرسوميات GPU Turbo 3.0 القادرة على توليد الصور بتفاصيل غنية وسرعات عالية. ويساعد في تنفيذ كل ذلك بسلاسة ذاكرة رام الواسعة في الهاتف بسعة 8 جيجابايت، وهو يوفر للمستخدمين خيارات متنوعة لسعة التخزين: 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت.

ومن أهم العناصر العتادية الأخرى في هذ الهاتف الرائد شاشته الواسعة من نوع أوليد (OLED) بمقاس 6.47 بوصة، فهي نحيفة الحواف جداً وتحمل أعلاها ثلمة صغيرة على شكل قطرة الماء لتمنح المستخدم مساحة واسعة ممتعة للنظر تتيح له الاستمتاع ساعات طويلة بوسائط الترفيه والألعاب الرائعة

مزايا عملية تسهل حياتك

شركة هواوي مشهورة بتقديم المزايا الجديدة والفريدة التي تغني تجربة المستخدم وتلبي حاجاته، ويجسد الهاتف الذكي HUAWEI P30 Pro أنصع نموذج لسمعة هواوي على هذا الصعيد بتقديمه مجموعة وافرة من المزايا المتطورة نذكر منها: قارئ بصمة الإصبع ضمن الشاشة، والشاشة المولدة للصوت من هواوي التي تلغي الحاجة إلى السماعة وتتيح مساحة أوسع للمشاهدة، وإضافة إلى هذا، يقدم الهاتف إمكانية التنقل في نظامه بإيماءات بسيطة وكذلك اختصارات سهلة لالتقاط صورة الشاشة، بمجرد النقر مرتين عليها.

من المزايا الفريدة الأخرى في الهاتف الذكي HUAWEI P30 Pro أنه يقدم نغمات الرنين بالفيديو التي تتيح لك تحديد مقاطع الفيديو كنغمات رنين، أما ميزة آب توين، فتمكنك من نسخ التطبيقات على الهاتف ذاته بسهولة للحصول على خيارات تسجيل دخول متعددة.

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