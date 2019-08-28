مايكروسوفت ويندوز ينتهك الخصوصية

المصدر: أمستردام - وكالات

قالت وكالة حماية البيانات الهولندية إن «مايكروسوفت» تجمع البيانات عن بعد من مستخدمي «ويندوز هوم» و«ويندوز برو» في انتهاك محتمل لقواعد الخصوصية، موضحة أنها رصدت ممارسات مخالفة أثناء اختبارها تغييرات حماية الخصوصية في «ويندوز» التي أجرتها «مايكروسوفت» العام الماضي بناءً على طلب الوكالة.وأشارت إلى أن «مايكروسوفت» التزمت بالاتفاقيات المبرمة، لكن الفحص أظهر جمع الشركة بيانات أخرى من المستخدمين عن بُعد، ما يعني أنها لا تزال تنتهك قواعد الخصوصية.

وقالت إنها أحالت نتائجها إلى نظيرتها في أيرلندا، حيث يوجد مقر «مايكروسوفت» التي أكدت التزامها بحماية خصوصية عملائها وتحسينها ميزات الخصوصية لمستخدمي «ويندوز 10» من الأفراد والشركات الصغيرة في السنوات الأخيرة.