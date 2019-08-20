فيفو تكشف النقاب عن سلسلة هواتف Y الجديدة كلياً

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت شركة فيفو اليوم عن سلسلة الهواتف الجديدة Y في السوق الإماراتي لتقدم تجربة احترافية متكاملة في عالم التصوير مع الكاميرا الثلاثية الجديدة كلياً وتقنية العرض الكامل المعززة بطارية هائلة بسعة 5000 ميلي أمبير توفر الطاقة بشكل مستمر للاستمتاع أكثر بالهاتف دون القلق من ضرورة الشحن. السلسلة الجديدة التي تتضمن ثلاثة طرازت هي Y12 و Y15 و Y17 تم تصميمها بهدف تلبية احتياجات جيل الألفية الثالثة ونمط حياتهم المتسارع.

وقال ألان فانج، الرئيس التنفيذي لفيفو في الإمارات أكد أن سلسلة Y الجديدة كلياً والتي تتضمن ثلاثة هواتف، تم تصميمها وفق رؤية مستقبلية تستطلع احتياجات الجيل الجديد لجهة قدرات التصوير الاحترافية: "مدفوعة بشغفها لتلبية احتياجات الجيل الشاب، تعتبر سلسلة Y الجديدة من فيفو، برهاناً على التزامنا التام بطرح أحدث التقنيات والمزايا المتقدمة لزبائننا من الجيل الجديد في كافة أنحاء العالم. إنها مجموعة رائعة صُممت لتقدم المزيد للشباب بغض النظر عن نمط حياتهم".

اللقطات الاحترافية الأمثل بمتناول يديك

أصبح التقاط أجمل الصور ذات الدقة العالية أمراً في منتهى اليسر مع مجموعة Y الجديدة من فيفو، فمع الكاميرا الثلاثية الرائعة التي تجمع بين عدسة رئيسية بدقة 13 ميغابايت، وعدسة عريضة الزاوية بدقة 8 ميغابايت، وعدسة مخصصة للعمق بدقة 2 ميغابايت، أصبح بإمكان المستخدمين التقاط صور احترافية بدقة رائعة ودون أي جهد يذكر، كما أن الزاوية العريضة للعدسة الثانية التي تصل إلى 120 درجة ستمكنكم من التقاط المزيد كل يوم.

الحافة الدقيقة لعرض أجمل

تصل مساحة الشاشة في السلسلة الجديدة إلى 6.35 إنش بتقنية العرض الكامل في الطرازات الثلاث للمجموعة، وتغطي الشاشة نسبة 89% من سطح الهاتف مع هوامش دقيقة للغاية على الجوانب الأربعة ونسبة الارتفاع للعرض تصل إلى 19.3:9 مما يساهم في سهولة التحكم بالهاتف بيد واحدة مع وجود كافة أزرار التحكم بمتناول اليد.

البطارية الرائدة في فئتها

في إطار دعم هذه التقنيات الرائعة في السلسلة الجديدة، زودت فيفو هواتفها ببطارية هائلة الحجم بسعة 5000 ميلي أمبير بهدف إزالة قلق المستخدم من ضرورة الشحن المستمر للهاتف، حيث بإمكان هؤلاء اليوم الاستمتاع بالتقاط الصور والفيديوهات أو اللعب على الهاتف دون القلق من انتهاء الشحن كما كان الأمر في الماضي.

كافة الطرازات Y12 و Y15 و Y17 تقدم تجربة استثنائية بكل ما للكلمة من معنى لتلبية الاحتياجات المختلفة لزبائن فيفو حول العالم.

لعشاق السيلفي والاتصال الدائم أثناء التنقل

اللقطة المثالية أصبحت في متناول الجميع مع Y17 وبمنتهى السهولة، والفضل بالطبع يعود إلى الكاميرا الثلاثية الجديدة كلياً والكاميرا الأمامية بدقة 20 ميغابايت مع تكنولوجيا تصحيح الوجه التي تمنحك القدرة على التقاط أجمل صور السيلفي ومشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي فوراً.

أما لأولئك العاشقين للسفر والتنقل والذين يريدون البقاء متصلين بالإنترنت على الدوام، توفر بطارية Y17 بسعة 5,000 ميلي أمبير راحة قصوى وضمان للبقاء متصلاً على مدار الساعة، وتحديداً مع تقنية الشحن السريع التي تتوافر في هذا الجهاز مع معايير الأمان التسعة الأحدث عالمياً. باختصار مع Y17 لن تفرغ بطاريتك أبداً حيث يمكنك شحنها بالسرعة القصوى وبمنتهى الأمان.

Y15: صُمم بهدف تلبية الاحتياجات الاجتماعية المتعددة للزبائن

يصنف جهاز Y15 ضمن الفئة الرياضية لسلسلة Y من فيفو، مع شاشة 6.35 إنش تغطي 89% من سطح الهاتف مع تقنية العرض الكامل بحواف ضيقة للغاية، ليكون الجهاز المثالي لمتابعة الأفلام والاستمتاع بالمحتوى الاجتماعي على قنوان التواصل المختلفة.

تم تزويد هاتف Y15 بكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابايت إلى جانب الكاميرا الثلاثية في الجهة الخلفية، ليكون بذلك الهاتف الأفضل في فئته لجهة القدرات التصويرية، وتحديداً مع تقنيات تجميل الوجه التي تتوافر في الهاتف لتمنح الزبائن القدرة على التقاط صور لذكريات لا تنسى.

Y12: كل المزايا الأساسية لخدمة احتياجاتك اليومية

يوفر الهاتف كافة المزايا والتقنيات الرائدة في الهواتف الذكية لتلبية كافة احتياجاتك اليومية، حيث تم تزويده ببطارية هائلة بسعة 5,000 ميلي أمبير توفر إمدادات مستمرة من الطاقة للاستمتاع بالتصوير والفيديو والألعاب الإلكترونية، إلى جانب تقنية متطورة لترشيد استخدام الطاقة وتعزيز ديمومة البطارية.

من جانب آخر، يحافظ طراز Y12 على وعد الشركة المُصنعة بتقديم تجربة تصوير احترافية مع الكاميرا الثلاثية المتطورة وتقنية العرض الكامل لتلبية احتياجات جيل الألفية الثالثة والاستمتاع بأحدث تقنيات التصوير الفوتوغرافي من فيفو.

المنتجات المتاحة

تتوافر سلسلة Y في السوق الإماراتي حالياً ويمكن التواصل مع الموزعين الرسميين لمعرفة الأسعار

يتوفر جهاز Y17 باللون الأزرق المعدني والبنفسجي الأرجواني.

باللون الأزرق المعدني والبنفسجي الأرجواني. يتوفر جهاز Y15 باللون الأزرق المائي والأحمر الخمري.

باللون الأزرق المائي والأحمر الخمري. يتوفر جهاز Y12 باللون الأزرق المائي والأحمر الخمري.