تيم كوك: الحرب التجارية تضر «آبل» وتساعد «سامسونج»

المصدر: نيويورك - وكالات

أكد تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة «آبل» أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين سوف تضر بـ«آبل» وتساعد «سامسونج». جاء تأكيد كوك خلال حديث جرى بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية على الواردات الصينية، وكذلك المنافسة من شركة «سامسونج» الكورية الجنوبية.

من جهته، قال ترامب إن تيم كوك قدم حجة قوية للغاية، مفادها أن التعريفات الجمركية الأمريكية على الواردات الصينية قد تلحق الضرر بشركة «آبل» وتعرقل قدرتها على التنافس مع شركة سامسونج، وذلك بالنظر إلى أن منتجات سامسونج لن تخضع لتلك التعريفات نفسها.

ومن المقرر أن تدخل التعريفة الجمركية الإضافية على السلع الصينية بقيمة 300 مليار دولار، بما في ذلك الإلكترونيات الاستهلاكية، حيز التنفيذ على مرحلتين في 1 سبتمبر و15 ديسمبر.