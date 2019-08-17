«هارموني» خارطة طريق لإنترنت الأشياء

المصدر: دبي ــ البيان

اغتنمت «هواوي» فرصة مؤتمرها السنوي للمطورين للإعلان عن خارطة طريق التطوير الخاصة بنظام «هارموني» HarmonyOS الموجهة لأجهزة إنترنت الأشياء.

وسيتم اعتماد النسخة الأولى من برنامج التشغيل أولاً في منتجات الشركة من الشاشات الذكية التي من المتوقع إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام.

وسيخضع النظام لعمليات تطوير وتحسين عدة على مدار السنوات الثلاث المقبلة ليتم اعتماده تدريجياً في مجموعة واسعة من الأجهزة الذكية مثل الإكسسوارات الرقمية، و«هواوي فيجن»، والوحدات الرأسية في السيارة. ويمتاز النظام بهيكلية موثوقة وآمنة تدعم التعاون السلس بين جميع الأجهزة. ويمكن للمستخدم إعداد تطبيقاته مرّة واحدة فقط، ومن ثم نشرها عبر مجموعة من الأجهزة المختلفة.