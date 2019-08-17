«إنستغرام» تتيح تأثيرات الواقع المعزّز

المصدر: دبي - البيان

في خطوة تبدو كتحدٍ مباشر لعدسات سناب شات، قالت شركة فيسبوك إنها ستفتح الإصدار التجريبي المغلق من «سبارك إيه آر» (Spark AR) على إنستغرام، مما يسمح لأي مطور ببناء ومشاركة فلاتر الواقع المعزز AR على المنصة. وتعد فيسبوك بعملية إنشاء فلاتر سهلة، وذلك بفضل وظيفة السحب والإفلات.

وتتيح أداة فيسبوك المخصصة لتصميم تأثيرات الواقع المعزز لأي شخص إنشاء فلاتر مخصصة للوجه وتأثيرات أخرى على قصص إنستغرام، مع خيار استعراض التأثيرات في مكان تأثيرات كاميرا ميزة القصص. وكانت أداة «سبارك إيه آر» مقصورة في السابق على منشئي الإعلانات المعتمدين، لكن التحديث الجديد سيتيح لأي شخص إنشاء وتحميل فلاتر AR الخاصة به إلى إنستغرام.