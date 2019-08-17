«غالاكسي تاب إس 6» متوفّر للطلب المسبق حتى 22 الجاري

المصدر: دبي - البيان

قالت سامسونغ إن حاسوبها اللوحي الجديد «غالاكسي تاب إس 6» Galaxy Tab S6 المبتكر، الذي أطلق مؤخراً سيكون متاحاً للطلب المسبق في الإمارات على الموقع الإلكتروني للشركة حتى 22 أغسطس الجاري.

ويمكن الحاسوب المتوفّر بألوان الرمادي والأزرق والوردي المستخدمين من إنشاء المحتوى والتواصل مع الآخرين والاستمتاع بتجربة ترفيهية غامرة وإنجاز أعمالهم أينما كانوا.

وتم تصميم هذا الجهاز خصيصاً للأشخاص المميزين ذوي المواهب الإبداعية والذين يحبون التعرف على كل ما هو جديد، حيث يتيح لهم «تاب إس 6» تحقيق الإنجازات على نحو فريد بفضل المزايا الابتكارية التي لم يسبق لأي حاسوب لوحي توفيرها للمستخدمين من قبل.

وقال دي جي كوه، الرئيس والمدير التنفيذي لقسم تكنولوجيا المعلومات والأجهزة المتنقلة في شركة سامسونغ للإلكترونيات: «تم ابتكار هذا الجهاز الجديد تلبية لاحتياجات المبدعين والمهنيين للحصول على حاسوب لوحي قادر على مواكبة تصوراتهم المتطورة على نحو مستمر، بالتزامن مع نمط حياتهم المزدحم. ويتيح «غالاكسي تاب إس 6» للمستهلكين إطلاق قدراتهم وإمكانياتهم والتعبير عنها، بفضل توفير ميزات عالية الجودة وتقنيات متطورة، تماماً كما يتوقعون من أجهزة سامسونج اللوحية».

تصميم جديد

وتمثلت وظيفة قلم S Pen عند إطلاقه للمرة الأولى من قبل سامسونج كأداة لكتابة ورسم المحتوى، إلا أن الشركة طورت القلم على نحو ملاحظ ليصبح الأداة المثالية لتعزيز الابتكار والإنتاجية. يعزز القلم المطور فعالية الجهاز وقدرة المستخدمين على التحكم، بفضل الوظائف المبتكرة كميزة التحكم عن بعد المدمجة، ووظيفة إيمائية جديدة تسمى إجراءات S Pen Air وقدرات الشحن اللاسلكي. يتيح قلم S Pen للمستخدمين التقاط صور سيلفي وتصوير مقاطع فيديو، أو التحكم في محتوى الوسائط المتعددة الذي يقومون بإنشائه حتى عندما يكون الجهاز اللوحي بعيداً عنهم. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر في قلم S Pen ميزة الشحن اللاسلكي الذي يوفر عمر بطارية يصل إلى 10 ساعات بعد شحنه لمدة عشر دقائق فقط.

تحسينات الكاميرا

ويوفر «تاب إس 6» تحسينات جديدة للكاميرا، بما في ذلك أول كاميرا مزدوجة من سامسونج مع كاميرا فائقة الاتساع على جهاز لوحي، بهيكل رقيق مدمج بسماكة 5.7 ملم، أخف وزناً وأكثر مرونة. وتمكن الكاميرا فائقة الاتساع المستخدمين من التقاط صور للمناظر الطبيعية تماماً كما يرونها في الواقع، بفضل مجال الرؤية المماثل للعين البشرية باتساع 123 درجة. وفي الوقت نفسه، تتيح وحدة المعالجة العصبية التقاط صور احترافية بفضل التأثيرات المحسنة بحيث تبدو الصور وكأنها التقطت من قبل مصور محترف بكاميرا متطورة على نحو استثنائي.

تجربة فريدة

ويقدم «تاب إس 6» مشاهدة غامرة للمستخدمين، سواء كانوا يستمتعون بالألعاب الجديدة أو يتابعون برامجهم التلفزيونية المفضلة، وتعزز شاشة «سوبر أموليد» مقاس 10.5 بوصات، المزودة بأربع سماعات تم ضبطها بواسطة AKG مع دعم تقنية الصوت المحيطي «دولبي أتموس»، إنغماس المشاهدين في البرامج والألعاب لعيش تجربة فريدة من نوعها.