تلفاز «ون بلس» الذكي ينافس الكبار

المصدر: دبي - البيان

يعد التلفاز الذكي (ون بلس تي في) بإمكانات تقنية وذكية ستضعه في مصاف كبار شركات التلفاز. وكانت الشركة الصينية «ون بلس» أعلنت مؤخراً عن خططها لدخول سوق التلفزيون، دون الحديث بشكل كبير عن هذا الأمر منذ ذلك الحين. ويوفر التلفاز بحسب الشركة تجربة ذكية مقرونة بفلسفة «أقل عبئاً» التي تهدف لتوفير تجربة سلسة ومتصلة.

وسيعمل التلفاز الذكي بواسطة نظام التشغيل أندرويد، مع استخدامه لوحات LED بأحجام تتراوح بين 43 و75 بوصة. وحصل التلفاز على شهادة البلوتوث من قبل «بلوتوث» SIG كما سيدعم التلفاز المساعدات الصوتية الذكية من «جوجل» و«أمازون».