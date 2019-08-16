«هواوي» تبدأ أبحاث شبكات الجيل السادس في كندا

المصدر: أوتاوات - الوكالات

بدأت عملاق التكنولوجيا الصينية «هواوي» أبحاثها التي تتعلق بحلول شبكة الجيل السادس في معاملها بكندا، وتأتي تلك الخطوة في الوقت الذي لا تزال فيه أغلب شركات الاتصالات في مراحلها الأولية لنشر تكنولوجيا الجيل الخامس «5 جي».

وأشارت تقارير إلى أن الشركة تعمل بشكل وثيق مع أكثر من 13 جامعة ومعهداً بحثياً على شبكات الجيل السادس «6 جي» وتطبيقاتها. ووفقاً لتوقعات «هواوي» المبدئية، فإنه من غير المتوقع توافر تكنولوجيا الجيل السادس تجارياً قبل عام 2030. وانتشرت أنباء في وقت سابق هذا العام عن أن «سامسونغ» قطعت خطوات مماثلة في تطوير تكنولوجيا الجيل السادس بقاعدة الأبحاث في سيئول.