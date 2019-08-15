حظر موديلات من «ماك بوك برو» لعيوب في البطارية

المصدر: نيويورك- الوكالات

حظرت وكالة الطيران الفيدرالية الأمريكية موديلات معينة من حواسب «ماك بوك برو» المحمولة من «أبل» على رحلات الطيران، بعد أن حذرت الشركة من خطر احتراق بطارياتها.

وقالت «أبل» في يونيو إنها ستستدعي عدداً محدوداً من وحدات «ماك بوك برو» بشاشة مقاس 15 بوصة نظراً لأن بطارياتها معرضة لارتفاع درجة الحرارة، وتم بيع تلك الأجهزة في الفترة بين سبتمبر 2015 وفبراير 2017.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت هيئة الطيران المدني البريطانية ستحذو حذوها في حظر موديلات «ماك بوك برو» المتضررة بالعيب الفني على الرحلات الجوية داخل المملكة المتحدة وخارجها.

ويمكن لمالكي «ماك بوك برو» التحقق مما إذا كان موديلهم من ضمن الأجهزة المحظورة، من خلال كتابة الرقم التسلسلي في صفحة دعم «أبل».