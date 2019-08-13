«سامسونغ» تطرح «غالاكسي تاب إس 6» في الإمارات الأسبوع المقبل

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة سامسونغ للإلكترونيات عن إطلاق حاسوبها اللوحي الجديد «غالاكسي تاب إس 6» Galaxy Tab S6- المبتكر، والذي سيمكن المستخدمين من إنشاء المحتوى والتواصل مع الآخرين والاستمتاع بتجربة ترفيهية غامرة وإنجاز أعمالهم أينما كانوا. ويتوفر الجهاز بألوان الرمادي والأزرق والوردي وسيكون متاحاً للطلب المسبق في دولة الإمارات على موقع الشركة ابتداء من 22 أغسطس 2019.

تم تصميم هذا الجهاز خصيصاً للأشخاص المميزين ذوي المواهب الإبداعية، والذين يحبون التعرف على كل ما هو جديد، حيث يتيح لهم تحقيق الإنجازات على نحو فريد بفضل المزايا الابتكارية التي لم يسبق لأي حاسوب لوحي توفيرها للمستخدمين من قبل.

وقال دي جي كوه، الرئيس والمدير التنفيذي لقسم تكنولوجيا المعلومات والأجهزة المتنقلة في شركة سامسونغ للإلكترونيات: «تم ابتكار هذا الجهاز الجديد تلبية لاحتياجات المبدعين والمهنيين للحصول على حاسوب لوحي قادر على مواكبة تصوراتهم المتطورة على نحو مستمر، بالتزامن مع نمط حياتهم المزدحم. يتيح الجهاز للمستهلكين إطلاق قدراتهم وإمكاناتهم والتعبير عنها، بفضل توفير ميزات عالية الجودة وتقنيات متطورة، تماماً كما يتوقعون من أجهزة سامسونغ اللوحية».

تمثلت وظيفة قلم S Pen عند إطلاقه للمرة الأولى من قبل سامسونغ كونها أداة لكتابة ورسم المحتوى، إلا أن الشركة طورت القلم على نحو ملاحظ ليصبح الأداة المثالية لتعزيز الابتكار والإنتاجية.

يعزز القلم المطور فعالية الجهاز وقدرة المستخدمين على التحكم، بفضل الوظائف المبتكرة كميزة التحكم عن بعد المدمجة BLE، ووظيفة إيمائية جديدة تسمى إجراءات S Pen Air وقدرات الشحن اللاسلكي.

يتيح قلم S Pen للمستخدمين التقاط صور سيلفي وتصوير مقاطع فيديو، أو التحكم في محتوى الوسائط المتعددة، الذي يقومون بإنشائه حتى عندما يكون الجهاز اللوحي بعيداً عنهم. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر في قلم S Pen ميزة الشحن اللاسلكي، الذي يوفر عمر بطارية يصل إلى 10 ساعات بعد شحنه لمدة عشر دقائق فقط.