«هواوي» تطلق «هارموني» بديلاً لنظامي «أندرويد» و«آي.أو.إس»

المصدر: بكين- د ب أ

أعلنت شركة الإلكترونيات الصينية «هواوي» عن نظام تشغيل الهواتف الذكية الخاصة بها «هارموني أو.إس»، الذي يمكنه منافسة نظامي التشغيل الأمريكيين «أندرويد» من «جوجل» و«آي.أو.إس» من أبل. وذكرت الشركة أنها ستطلق النظام في السوق الصينية قبل طرحه على مستوى العالم.

ومن المنتظر أن يحل «هارموني أو.إس» واسمه باللغة الصينية «هونجمينج» محل «أندرويد»، رغم أن الشركة الصينية قالت: إن نظام تشغيلها يختلف تماماً عن نظامي التشغيل المنافسين.

ويمكن استخدام النظام الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر مطوري «هواوي 2019» في «دونج جوان» الصينية، في مختلف الأجهزة الذكية.

من المتوقع أن يكون النظام بديلاً، وأن يقلل اعتماد «هواوي» على «أندرويد» بعد أن قررت «جوجل» وقف دعم نظام التشغيل «أندرويد» الموجود على أجهزة «هواوي».