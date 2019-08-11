هاتف مذهل بشاشتين وكاميرا فائقة من ZTE

المصدر: البيان الإلكتروني

استعرضت شركة ZTE مؤخرا هاتف Nubia Z20 المتطور الذي سيغير مفاهيم عالم الأجهزة الذكية.

ومن أبرز ما يميز هذا الهاتف هو أنه أتى بشاشتين، شاشة AMOLED أساسية بمقاس 6.42 بوصة، ودقة عرض (2340/1080) بيكسل، وأبعاد "19.5:9"، وشاشة AMOLED ثانوية على واجهته الخلفية بمقاس 5.1 بوصة، تستخدم لالتقاط صور السيلفي، أو كشاشة بديلة.

ويعمل هذا الهاتف بمعالج Snapdragon 855 Plus، أقوى معالجات الهواتف الحالية، وذاكرة وصول عشوائي 6/8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 512 غيغابايت، بحسب ما نشرته روسيا اليوم.

كما حصل على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، تدعم خاصية الشحن السريع عبر شاحن (27 واطا)، وماسحين لبصمات الأصابع مدمجين في شاشتيه، إضافة إلى حساسات تستشعر ضغط الإصبع على الشاشة، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذين لبطاقات الاتصال.

أما الكاميرا الأساسية له فأتت ثلاثية العدسة بدقة (48+16+8) ميغابيكسل، بقدرة تقريب x3، يمكنها تصوير فيديوهات بدقة 8k، والكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل.