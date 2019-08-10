كاميرا مراقبة عالية الدقة من «باناسونيك»

المصدر: دبي - البيان

تدعم كاميرا المراقبة AW-HE42 الأحدث من باناسونيك والمزودة بتقنية الدقة الكاملة، مجموعة متنوعة من المنافذ بما في ذلك 3G-SDI وHDMI وبروتوكول الإنترنت IP وGen lock.

وتمتاز الكاميرا الجديدة والمتكاملة بمجموعة من التحسينات التي تشمل أداء العدسات والاستقرار وواجهة الاستخدام التي ترتبط مع نماذج «باناسونيك» السابقة من هذه الفئة.

وصممت هذه الكاميرا المتاحة باللونين الأبيض والأسود خصيصاً لإنتاج مقاطع فيديو عالية الجودة، فضلاً عن توفير قدرات تحكم وتحريك عالية الدقة، ما يجعلها الخيار الأمثل الذي يواكب المتطلبات الكثيرة لعمليات الإنتاج عن بعد، وتطبيقات تكبير الصور بالغة التعقيد. وتم تزويد هذه الكاميرا عالية الدقة بقاعدة دوّارة، بالإضافة إلى منفذ 3G-SDI ومجموعة متنوعة من المنافذ الأخــرى.