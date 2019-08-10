«غالاكسي نوت 10» يساعد على تحويل الأفكار المبدعة إلى واقع

المصدر: دبي- البيان

تتأهب أسواق الإمارات لاستقبال الاصدار الجديد من هاتف سامسونغ الكورية «غالاكسي نوت 10» والذي تم تصميمه بدقة وعناية فائقة ليتناسب مع متطلبات المستخدمين في الدولة وأهدافهم المتعددة لتحويل أفكارهم المبدعة إلى واقع ملموس من خلال الأداء القوي والتصميم المذهل.

وأطلقت شركة سامسونغ الخليج للإلكترونيات، عملية الطلب المسبق على هاتف «غالاكسي نوت 10» اعتباراً من 8 وحتى 23 من الشهر الجاري، عبر جميع متاجرها في الإمارات إضافة إلى متاجر التجزئة الرئيسة، وكذلك عبر الإنترنت من خلال الرابط www.Samsung.com.

وسيكون العملاء الذين يطلبون الجهاز مسبقاً أول من يختبر الميزات الجديدة في قلم S-Pen المعاد تصميمه، إضافة إلى شاشة العرض المذهلة والممتدة من الحافة إلى الحافة، فضلاً عن واجهة الاستخدام السلسة والكاميرا المتطورة ذات الخصائص الاحترافية في التصوير وغيرها من الميزات المبتكرة الأخرى التي أدخلتها سامسونغ على جهازها الجديد للمرة الأولى. وسيحصل العملاء الذين يطلبون الهاتف بشكل مسبق من المتاجر كذلك على سماعات «غالاكسي بادز»، بينما سيحصل العملاء الذين يطلبون الهاتف عبر الموقع على السماعات بالإضافة إلى برنامج +Samsung Care لتغطية الأعطال إضافة إلى خصم بقيمة 50% على الملحقات.

وقال طارق صباغ، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات والأجهزة المتنقلة في شركة سامسونغ الخليج للإلكترونيات: لقد ألهمت هواتف «غالاكسي نوت» على مدار السنوات الماضية ملايين المستخدمين في جميع أنحاء العالم ومكنتهم من إرضاء شغفهم في جميع جوانب حياتهم ليكونوا أكثر إنتاجية، ويطلقوا العنان لقدراتهم وأفكارهم الإبداعية.

ويسعدنا في سامسونغ أن نعلن لمحبي هواتف هذه السلسلة عن هاتفنا الجديد «غالاكسي نوت 10» الذي يمثّل جيلاً جديداً من القوة.