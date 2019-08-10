إطلاق حاسوب «غالاكسي بوك S» الشهر المقبل

المصدر: دبي - البيان

قالت سامسونغ إنها ستطلق قريباً حاسوبها المحمول «غالاكسي بوك S» الذي يتميز بعمر بطارية يصل حتى 23 ساعة بحسب الشركة. ويأتي الحاسوب المرتقب بشاشة قياس 13.3 بوصة تعمل باللمس مع معالج 8cx من سنابدراغون ثماني النوى المصنع وفق تقنية 7 نانومتر، واتصال (LTE).

ويعمل الجهاز بواسطة نظام التشغيل ويندوز 10 في وضع S، وهو إصدار صغير من نظام التشغيل لا يمكنه تشغيل التطبيقات إلا من متجر ويندوز، وبالتحديد تطبيقات (UWP) وتطبيقات (Win32) التي وافقت عليها مايكروسوفت. ويأتي الجهاز مزوداً بذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 256 أو 512 جيجابايت من نوع (SSD) قابلة للتوسعة حتى 1 تيرابايت، ولوحة مفاتيح بإضاءة خلفية كاملة، ومنفذ «يو إس بي - سي».